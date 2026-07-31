Grumo Nevano, il 70enne aggredito è fuori pericolo: dimesso dall’ospedale dopo due giorni

Arriva una buona notizia dopo due giorni di grande preoccupazione: Franco, il pensionato 70enne aggredito durante la violenta rissa scoppiata mercoledì in piazza a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, è ormai fuori pericolo ed è stato dimesso dall’ospedale di Frattamaggiore. I familiari hanno scelto di riportarlo a casa in ambulanza, dove l’uomo proseguirà ora la convalescenza.

Il quadro era apparso tutt’altro che rassicurante nelle ore immediatamente successive all’aggressione, quando il figlio di Franco aveva raccontato che il padre non riusciva né a parlare né a camminare, rispondendo alle sollecitazioni soltanto a gesti. Nei giorni successivi, fortunatamente, le condizioni cliniche sono andate progressivamente migliorando, fino alle dimissioni di oggi. Ad accoglierlo all’uscita dall’ospedale erano presenti anche il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere regionale Carlo Ceparano.

Le scuse del 18enne arrestato: “Non prendetemi ad esempio”

Poche ore prima delle dimissioni erano arrivate anche le parole del diciottenne arrestato con l’accusa di tentato omicidio, che dal carcere ha espresso il proprio pentimento per quanto accaduto, invitando gli altri giovani a non seguire il suo esempio. Un gesto di resipiscenza che non cancella, tuttavia, la gravità di un episodio di violenza che in pochi istanti ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Grumo Nevano, il diciottenne colpì ripetutamente un uomo con una serie di pugni; Franco, intervenuto per separare i litiganti, perse l’equilibrio e cadde a terra, venendo raggiunto da un violento calcio al volto che gli fece perdere i sensi davanti agli occhi di una bambina che passava in piazza con la madre. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i militari identificarono il presunto autore del calcio, che fu arrestato con l’accusa di tentato omicidio e tradotto in carcere, dove tuttora si trova.