Torre del Greco, netturbino ferito con 6 colpi di arma da fuoco: “È stato un uomo a volto coperto”

Una netturbino è stato ferito da 6 colpi di arma da fuoco a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il fatto è accaduto ieri sera e resta avvolto nel mistero: sconosciuto, al momento, il motivo dell’aggressione armata.

L’uomo si è recato all’ospedale Maresca per essere soccorso. Non è in pericolo di vita. Agli agenti della Polizia di Stato, che stanno indagando sul caso, ha raccontato di essersi trovato in via Sardegna quando è stato avvicinato da una persona a volto coperto che gli sparato ferendolo alle gambe.