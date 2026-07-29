Torre Annunziata, Savoia 1908: il 1 agosto la presentazione della Prima Squadra e dello Staff tecnico

Il Savoia 1908 ha invitato la tifoseria, la città e tutti gli appassionati di calcio a partecipare alla presentazione della nuova Prima Squadra e del nuovo Staff tecnico.

“Sarà l’inizio di un nuovo cammino”

Il Savoia 1908 FC si prepara alla presentazione ufficiale della squadra in vista della stagione sportiva 2026/2027. L’appuntamento è fissato per sabato 1° agosto, alle ore 20:00, presso il Lido Rena Nera di Torre Annunziata. Saranno presentati ufficialmente durante la serata la Prima Squadra e i membri dello Staff tecnico, chiamati a difendere la squadra oplontina nella nuova stagione. L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare alla città la nuova proprietà, The Royaland, che illustrerà la propria visione del club e le linee guida del progetto sportivo.

“C’è un appuntamento che va oltre il calcio. Un appuntamento con la nostra storia, con la nostra città e con i nostri colori”, si legge nel comunicato, “Sarà l’inizio di un nuovo cammino. Vi aspettiamo per vivere insieme una notte che entrerà nella storia del Savoia.”

Con la partecipazione di Emanuele Filiberto di Savoia, Nazario Matachione, Presidente di Casa Reale Holding e Arcangelo Sessa, Presidente del Savoia, l’evento rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo della storia biancoscudata e del suo profondo legame con la città di Torre Annunziata.

Come partecipare alla presentazione

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, ma per partecipare è necessario scaricare l’invito dalla pagina Facebook ufficiale del Savoia.