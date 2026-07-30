Spiaggia Mancinelli è ancora terra di nessuno: voragini e crolli, ma la gente fa il bagno

Spiaggia Mancinelli al confine fra Torre del Greco e Torre Annunziata

Spiaggia Mancinelli, situata al confine fra Torre Annunziata e Torre del Greco, è ormai da anni il triste simbolo di un territorio abbandonato a se stesso. Custode di grande bellezza paesaggistica, incastonata fra Capri e il Vesuvio, risulta oggi pericolosamente compromessa.

La recente apertura della voragine

A causa dei fenomeni metereologici avversi dei mesi scorsi, una grossa voragine si è aperta sulla strada principale d’accesso alla spiaggia. Sebbene l’ingresso sia stato sbarrato, non c’è stato nessuno intervento concreto da parte del comune di Torre del Greco. A pochi mesi dall’inizio dell’estate, Spiaggia Mancinelli si è ritrovata transennata, come tante altre spiagge del nostro territorio.

La voragine coperta dalla grata

Le condizioni attuali di Spiaggia Mancinelli

Nel pieno dell’estate, l’arenile continua ad essere utilizzato, nonostante le condizioni precarie della discesa. La voragine è stata, infatti, instabilmente ricoperta con una rete metallica e travi di legno. Appare, inoltre, ancora più larga di come si presentava nei mesi precedenti.

I segni di un’amministrazione pressoché assente in zona sono disseminati lungo tutta la spiaggia. Alla più recente voragine si aggiungono, infatti, le scale di cemento crollate anni fa, il cui scheletro ingombrante continua ad occupare parte dell’arenile. Le scale di legno installate come sostituzione a quelle crollate, appaiono oggi anch’esse poco stabili, con punti estremamente arrugginiti e danneggiati dal mare.

Le scale di cemento crollate sulla spiaggia

Un prezioso angolo di paradiso che fa fatica a rinascere

Nonostante girino voci ormai da tempo dell’installazione di frangiflutti per arginare l’azione erosiva del mare, Spiaggia Mancinelli resta di fatto ignorata. Soprattutto con le condizioni metereologiche particolarmente imprevedibili e violente che stanno colpendo la Campania negli ultimi anni, rischia di scomparire per sempre, privando i cittadini di una delle poche spiagge libere rimaste.

Spiaggia Mancinelli è una meta frequentata regolarmente soprattutto dai bagnanti di Torre Annunziata, ma fa parte formalmente della città di Torre del Greco. Sembra, quindi, destinata a rimanere in un limbo di indifferenza, finché di lei non resterà che una piccola striscia di sabbia fra macerie e scogli.