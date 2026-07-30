Portici, 13 milioni per la rigenerazione urbana: ambiente fra le priorità del progetto

Approvati circa 13 milioni di euro per il Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (PRIUS) di Portici.

Gli obiettivi del programma: più verde, accessibilità e solidarietà

Il PRIUS Città di Portici, promosso dalla Regione Campania nell’ambito del PR FESR Campania 2021–2027, punta alla trasformazione di Portici in una città dove ambiente e sviluppo urbano coesistono in maniera sostenibile e fruibile.

Il Programma si pone, infatti, l’obiettivo di integrare gli spazi verdi e rafforzare la tutela del mare, valorizzando il patrimonio ecologico del territorio vesuviano. Particolare attenzione anche su una riorganizzazione strategica dei mezzi di trasporto, che possa incentivare il turismo e giovare all’economica cittadina.

Anche il patrimonio storico porticese assume una posizione di rilievo, con la prospettiva di recupero e tutela dei siti storici, fra cui la Reggia borbonica e le Ville vesuviane.

“La città porosa”: l’ambiente al centro del progetto

Il primo punto del programma, “La città porosa”, pone tra le proprie priorità strategiche il rafforzamento delle connessioni ambientali tra Portici, il mare, il Vesuvio e il sistema di spazi verdi presenti sul territorio urbano. L’obiettivo è, infatti, incrementare e valorizzare la rete di giardini storici, aree agricole residue, parchi e piccoli spazi aperti, trasformandoli zone verdi accessibili e funzionali. Soprattutto in vista del cambiamento climatico, questo approccio punta alla riduzione delle isole di calore, offrendo nuovi luoghi di socialità ai cittadini.

Una rigenerazione che raggiunga tutta Portici

Previsti attraverso i fondi del PRIUS, numerosi interventi in tutta la città. Fra questi, la riqualificazione dello Stadio Cocozza, della Villa comunale, incluso il Teatro I De Filippo e il Santuario di San Ciro.

“Negli anni abbiamo sempre guardato a ogni pezzo del territorio porticese come ad un enorme potenziale da attivare”, si legge in una nota dell’Assessore Regione Campania, Enzo Cuomo, “Una missione alla quale aggiungiamo oggi un ulteriore strategico tassello con l’approvazione dei fondi Prius.”

La rigenerazione urbana di Portici attraverso il piano PRIUS costituisce una preziosa occasione per i cittadini di vivere davvero il proprio territorio.

Tutti i cittadini sono invitati a dare il proprio contributo di idee per la realizzazione del progetto, compilando il modulo qui.