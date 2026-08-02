EAV, il nuovo capo Diamantini vieta sandali e camicie aperte ai dipendenti: intanto è caos tra Napoli e Torre Annunziata

Uno dei primi ordini di servizio firmati dal nuovo amministratore unico di EAV, Pietro Diamantini, ha riguardato la disciplina dei dipendenti in materia di abbigliamento e utilizzo dei social.

Il “dress code” imposto da Diamantini, nuovo AD di EAV

Il dirigente dal lungo curriculum in Trenitalia e Finmeccanica, stando alle informazioni riportate dal quotidiano “Il Mattino”, avrebbe avuto urgenza di impostare una “linea nuova” con alcuni provvedimenti.

Dopo aver chiesto di sistemare meglio gli scooter dei dipendenti nel parcheggio degli uffici di Corso Garibaldi, avrebbe ordinato una stretta sulla social media policy aziendale: evitare di esporre l’azienda, i suoi dipendenti e i suoi loghi nelle opinioni personali di tutti i collaboratori.

Regole nuove anche sulla riconoscibilità e sul decoro del personale: obbligo di indossare la divisa fornita dall’azienda, camicia mai fuori dai pantaloni, sbottonata non oltre il secondo bottoncino. Vietati sandali, tacchi a spillo e calzature che lascino il tallone libero.

Prima domenica di agosto “nera” per la Vesuviana

Intanto, questa mattina, prima domenica di agosto 2026, al di là delle buone intenzioni d’immagine la situazione per chi è costretto ad utilizzare il servizio della Circumvesuviana è stata a dir poco difficoltosa.

Proprio i canali social di EAV hanno annunciato, nel giro di poche ore, la soppressione di 6 treni tra Napoli e Torre Annunziata (una delle tratte a maggior densità abitativa).

Alle nove del mattino erano già centinaia i viaggiatori rimasti a piedi: nel dettaglio, il treno 10745 delle ore 07:45 da Napoli per Torre Annunziata è stato soppresso da San Giorgio a Torre Annunziata e il treno 10832 delle ore 8:33 da Torre Annunziata per Napoli è stato soppresso da Torre Annunziata a San Giorgio; il treno 10857 delle ore 08:57 da Napoli per Torre Annunziata ed il treno 10944 delle ore 09:45 da Torre Annunziata per Napoli oggi sono stati soppressi; infine, il treno 10933 delle ore 9:33 da Napoli per Torre Annunziata ed il treno 11020 delle ore 10:21 da Torre Annunziata per Napoli oggi sono stati soppressi.