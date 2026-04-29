Napoli incanta il mondo, superati i 500 mila arrivi: verso il boom di turisti il primo maggio

Dopo il boom di turisti dello scorso 25 aprile, Napoli si prepara a fare il pieno di arrivi anche per il ponte del primo maggio 2026, confermandosi tra le mete privilegiate dei vacanzieri provenienti da ogni parte del mondo.

Ponte del primo maggio 2026: Napoli verso il boom di turisti

Sono attesi per oggi i dati dell’Osservatorio urbano sul turismo del Comune di Napoli sulle presenze attese sul prossimo weekend festivo. Le previsioni, tuttavia, fanno ben sperare sul raggiungimento di numeri simili, o addirittura superiori, a quelli registrati in occasione della Festa della Liberazione.

Sono stati, infatti, 514 mila i turisti che hanno scelto di trascorrere a Napoli il fine settimana del 25 aprile, facendo registrare presenze record in città, tra alberghi, attività ristorative, musei e negozi del centro storico e non solo.

“La nostra città ha mille attrazioni ma soprattutto ha un’identità, un’autenticità e un’originalità che sono il suo vero passaporto e il biglietto da visita” – ha dichiarato l’assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato.

“Anche quest’anno il Maggio è ricco di appuntamenti e di contenuti che si rivolgono ai nostri concittadini e ai tanti turisti. Mi piace evidenziare una chicca: un evento, il 5 maggio, dedicato a E.A. Mario, autore di indimenticabili canzoni napoletane e non che faremo in collaborazione con il museo in memoria di Murolo e proprio su quelle scale si terrà un bellissimo concerto” – ha concluso.