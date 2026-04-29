Tragedia in Campania, travolto dalla sua auto parcheggiata in salita: è morto a 18 anni

Tragedia a Perrillo di Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, dove, nella mattinata di ieri, un ragazzo di soli 18 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto.

Perrillo: ragazzo di 18 anni morto, travolto dalla sua auto

La vittima è Guido Catilino, residente a San Martino Valle Caudina. Stando a quanto rende noto Il Mattino, il giovane avrebbe parcheggiato la sua auto in salita, finendo per esserne completamente travolto nel tentativo di fermare il veicolo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 18enne era in compagnia di due studentesse spagnole, giunte in Campania per sostenere l’Erasmus. Insieme si sarebbero recati sul posto per prelevare una terza ragazza. Probabilmente nell’attesa, il giovane conducente avrebbe lasciato per un attimo il posto di guida per sistemare alcuni bagagli all’interno dell’auto.

Proprio in quel momento, per cause ancora da accertare, l’auto si sarebbe mossa improvvisamente, abbattendosi tragicamente contro di lui. Per il 18enne non ci sarebbe stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei soccorsi che non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri per dare il via alle indagini del caso e fare chiarezza sull’accaduto. Intanto, la salma è stata consegnata ai familiari per lo svolgimento dei funerali. La notizia ha fatto il giro del paese provocando dolore e sgomento nell’intera comunità.