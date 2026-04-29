In Campania c’è il Bosco delle Fragole tra pic-nic, verde e spiaggia rossa: è primo in Italia

Dal 1 maggio al 2 giugno 2026, tutti i weekend, all’Oasi Vivinatura di Lagosele a Eboli (Salerno) prenderà vita Il bosco delle fragole: l’evento, giunto per la prima volta in Italia, targato Ma dove vivono i cartoni? che darà la possibilità a grandi e piccini di perdersi tra le meraviglie di un vero e proprio campo di fragole.

Bosco delle fragole a Eboli: Fata fragolina e Strawberry Games

Ad accogliere gli ospiti, per la passeggiata nel bosco, ci saranno la Fata Fragolina e i suoi amici che indirizzeranno i più piccoli verso i laboratori a tema dove si darà sfogo alla fantasia e alla creatività. Ad arricchire lo scenario la Spiaggia rossa, un vero e proprio lido con la sabbia ricreato per l’occasione che darà l’impressione di trovarsi al mare. Inoltre, non mancheranno: gli Strawberry Games, esibizioni con musiche di campagna e danze tipiche, giro in trattore, area Pic nic e Show Cooking. Non da meno la magica Strawberry street dove si potranno fare foto.

Per i bambini è previsto un ticket speciale che comprende: piantina di fragole, favole, un laboratorio creativo, merenda con pane e marmellata di fragole e giochi a tema. Molta attenzione anche al cibo che sarà totalmente dedicato alle fragole come la marmellata tipica e lo Strawberry Spritz, una vera novità. Poi c’è l’Area Strawberry food con: strawberry menù; friggitoria; specialità alle fragole; birra; caffè e bevande.

“Un evento nuovo, mai visto prima e studiato nei minimi particolari per tutti i nostri amici che ci seguono da sempre e per coloro che vorranno cominciare a seguirci” – hanno dichiarato i responsabili Aurora Manuele e Francesco Chiaiese.

“Alle fragole sono legate molte leggende, sono considerate simbolo di rinascita della natura. Shakespeare e altre tradizioni popolari definivano le fragole cibo delle fate o frutti prodigiosi per il loro profumo e la loro natura spontanea. Abbiamo scelto questo frutto come emblema del nostro percorso dedicato alle famiglie, per il suo forte valore simbolico. La fragola è storicamente considerata un frutto divino e un Cupido commestibile, celebrato fin dall’antichità per il suo profumo e il sapore unico”.