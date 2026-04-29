Cimitero di Torre del Greco, parla la ditta: “Lavori pronti a ripartire”

Si riaccende l’attenzione sulla vicenda dei lavori di ampliamento del cimitero di Torre del Greco, tema particolarmente sentito da tante famiglie che negli ultimi mesi hanno versato acconti per l’acquisto di nuove nicchie e cappelle, in attesa dell’avvio dei lavori poi bloccati per presunti abusi nelle aree interessate dal cantiere.

Lavori al cimitero di Torre del Greco, presto la ripartenza

A intervenire ora è la Italgeco, società concessionaria dell’opera, con una nota firmata dall’amministratore Andrea Ragozzino che punta a rassicurare i cittadini sul prosieguo dell’iter e sulla volontà di far ripartire quanto prima il progetto.

Al centro del messaggio il rapporto di fiducia con le famiglie che hanno aderito all’iniziativa e che attendono risposte.

“Mi rivolgo ad ogni famiglia: siamo consapevoli che dietro ogni acconto versato c’è un’aspettativa legittima e profonda. Sentiamo la responsabilità di questo legame e desideriamo che sappiate che la nostra volontà di iniziare l’opera è totale e incrollabile”, dichiara Ragozzino.

Secondo quanto comunicato dalla società, lo stop attuale sarebbe legato al completamento di un iter burocratico ormai nella fase conclusiva, con gli ultimi passaggi ancora in capo agli enti competenti.

“L’attuale sospensione del cantiere è legata al completamento di un iter burocratico che ha ormai raggiunto la fase finale. Siamo in attesa degli ultimi passaggi comunali e regionali”, spiega ancora l’amministratore, precisando che si tratterebbe di un percorso “complesso e indipendente” dalla società concessionaria.

Italgeco: “Cantiere pronto a riaprire”

Nel comunicato si sottolinea come la struttura tecnica e le maestranze siano già pronte a intervenire non appena arriveranno le autorizzazioni necessarie, con l’obiettivo di recuperare i ritardi accumulati.

“Non appena otterremo le autorizzazioni comunali e regionali, riapriremo il cantiere”, assicura Ragozzino, aggiungendo che l’obiettivo resta consegnare alla città “un ampliamento cimiteriale fatto a regola d’arte”.

Parole che arrivano in una fase delicata, segnata dalle preoccupazioni di molti cittadini che, dopo aver versato acconti per i loculi, attendono certezze sui tempi e sul futuro dell’opera. Poche settimane fa, il sindaco Luigi Mennella ha dichiarato che anche da parte dell’ente comunale permane alta l’attenzione a tutela dei cittadini e con l’obiettivo di portare a termine i lavori.

La vicenda resta dunque aperta, ma dalla società concessionaria arriva un segnale di rassicurazione: la volontà dichiarata è quella di ripartire appena conclusi gli ultimi adempimenti burocratici.