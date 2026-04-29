Salemme: “Il mio desiderio prima di morire? Vedere le spiagge militari di Bacoli libere”

Vincenzo Salemme, tramite un video lanciato sui social, ha lanciato un appello ai militari di Bacoli, esprimendo uno dei suoi più grandi desideri: vedere, almeno per una volta, le spiagge libere dai tradizionali divieti.

Spiagge Bacoli, Salemme: “Ecco il mio desiderio prima di morire”

L’appello è stato ripreso dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che continua la sua battaglia per liberare e rendere fruibili alla cittadinanza tutte le spiagge del litorale flegreo, nella maniera più agevole possibile, predisponendo anche servizi navetta gratuiti.

“Io ho quasi 70 anni, è tanto tempo che non vado a Miseno a fare il bagno, però da bambino ci andavo tutti i giorni. Facevo 100 bagni all’anno, andavo a piedi da Bacoli a Miseno. Mi ricordo che passavo sempre davanti a questi lidi della Marina Miltare che erano vietati quindi per noi erano luoghi che facevano anche un po’ paura. Non capivo il significato del divieto, ero bambino. Quando tornavo invece passavo sempre lì e sentivo un profumo di cannelloni. Sembrava tutto più buono e pensavo fosse un peccato non poterci entrare” – ha raccontato Salemme.

“Quei lidi quando rappresentavano un divieto li sentivo estranei a me, quando invece sentivo il profumo del cibo, li sentivo parte del mio paese. In fondo quelle spiagge sono parte di Bacoli. I militari lavorano per noi, dovremmo essere in armonia, ci difendono. Non dico di restituire le spiagge ma dare la possibilità ai bacolesi di vivere un luogo dove sono nati perché nessuno è padrone di niente. Abbiamo avuto la fortuna di nascere in un paese meraviglioso e secondo me godercelo tutto è un diritto”.

“Sono convinto che quelle spiagge siano state occupate per uno scopo nobile però sarebbe bellissimo lanciare un messaggio di pace e lasciarne libera almeno una parte. Liberare quel litorale così bello e dare la possibilità a chiunque di entrarci e fare il bagno secondo me può essere un bel messaggio per avvicinare militari e civili, perché siamo tutti dalla stessa parte. Mi farebbe piacere vedere quelle spiagge, una volta, prima di morire, senza divieto. Spero sia un messaggio di pace, non populista. Chiedo ai militari se si può fare, sarebbe bellissimo”.