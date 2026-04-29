San Gennaro, Napoli attende il prodigio di primavera: processione e miracolo di maggio

Sabato 2 maggio 2026 a Napoli prenderà il via la storica processione di San Gennaro, in occasione dell’atteso miracolo di primavera.

San Gennaro: processione e miracolo a Napoli il 2 maggio

L’evento della Traslazione delle Reliquie rappresenta il primo dei tre prodigi dell’anno in cui si verifica il fenomeno della liquefazione del Santo Patrono di Napoli (gli altri due ricorrono il 19 settembre e il 16 dicembre).

Anche quest’anno si terrà la consueta processione del busto di San Gennaro che partirà dal Duomo di Napoli e raggiungerà la Basilica di Santa Chiara. L’amministrazione comunale ha disposto, per l’occasione, uno specifico dispositivo di traffico che interesserà le strade interessate dal passaggio del corteo religioso.

Dalle ore 16.00 fino a cessate esigenze è vietato il transito veicolare in via Duomo (altezza Cattedrale), via San Biagio dei Librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore, via Benedetto Croce (Chiesa di Santa Chiara-cortile), nei tratti di volta in volta interessati dal passaggio della processione.

Dalle ore 13.00 fino a cessate esigenze è sospesa la sosta negli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), la sosta per i motocicli, la sosta per il carico e scarico merci e la sosta riservati ai taxi in via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi). Nello stesso arco di tempo sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi).

A partire dalle ore 16:30 si terrà la consueta processione del busto di San Gennaro che partirà dal Duomo di Napoli e raggiungerà la Basilica di Santa Chiara. Si attenderà poi il miracolo dello scioglimento del sangue attraverso l’esposizione dell’ampolla in cui è conservato. L’intera cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 21.

La Processione di San Gennaro si svolge dal Duomo di Napoli alla Basilica di Santa Chiara, dove le reliquie del santo restano per otto giorni prima di fare ritorno in Cattedrale. Il corteo percorre le strade di Forcella per poi imboccare Spaccanapoli: i fedeli seguono non solo il busto di San Gennaro, ma anche quelli degli altri patroni di Napoli che sono custoditi nella Reale cappella del Tesoro.

Viene celebrata in ricordo della Traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero posto nell’Agro Marciano, alle Catacombe di Capodimonte, poi denominate di San Gennaro e si invoca il miracolo della liquefazione del sangue.