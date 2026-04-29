Le specialità campane incantano il mondo: pizze e prelibatezze protagoniste in Canada

La Regione Campania porta l’eccellenza agroalimentare all’estero partecipando al Sial Canada e all’iniziativa Tutto Pizza World.

La Regione Campania al Sial Canada e Tutto Pizza World

Sial Canada è la principale fiera del settore in Nord America, a Montreal, in programma fino al primo maggio al palazzo dei Congressi. “La partecipazione al Sial Canada e all’iniziativa TuttoPizza World – spiega l’assessora all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca – rientra nel Programma di Valorizzazione Agroalimentare della Regione Campania e punta a consolidare le opportunità di business per le nostre piccole e medie imprese”.

“Torniamo in Canada con una azione promozionale dopo oltre quindici anni, per rafforzare la presenza del made in Campania in Nord America, un mercato dalle grandi potenzialità. La nostra presenza conferma l’impegno a sostenere concretamente i processi di internazionalizzazione delle imprese, promuovendo non solo prodotti di eccellenza, ma anche un patrimonio culturale e identitario unico, di cui la pizza è uno dei simboli più conosciuti”.

Nel contesto della manifestazione si inserisce “TuttoPizza World”, iniziativa dedicata agli operatori del settore Ho.Re.Ca specializzati nel comparto pizzeria e anche la partecipazione appena conclusa, il 26 e 27 aprile, alla manifestazione “Real Italian Wine & Food Experience” a Londra, presso l’ExCeL Exhibition Centre, con una collettiva di aziende campane del comparto enologico e caseario.









