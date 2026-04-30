Pizzaiolo accoltellato in strada a Ibiza, è morto a 35 anni: cosa è successo

Sarebbe stato accoltellato e ucciso ad Ibiza il giovane Francesco Sessa, pizzaiolo originario di Pagani, in provincia di Salerno, morto all’età di 35 anni.

Ucciso a Ibiza: Francesco Sessa di Pagani morto a 35 anni

Il 35enne sarebbe rimasto vittima di un brutale omicidio nel pomeriggio di ieri, in zona Platja d’en Bossa, tra le più famose e frequentate della celebre isola spagnola. Un efferato assassinio compiuto in pieno giorno, in strada, tra la gente, per mano di un killer al momento ancora ignoto.

Fatale per il 35enne si sarebbe rivelato un colpo inferto al torace che ne avrebbe causato il decesso in breve tempo. Nel frattempo, l’assassino si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere completamente le sue tracce.

Francesco si era trasferito da tempo ad Ibiza dove aveva svolto diversi lavori, fino ad affermarsi come pizzaiolo. Le indagini sono affidate alla Guardia Civil che, in un primo momento, avrebbe ipotizzato un drammatico tentativo di rapina. Al momento, però, sembra essere più probabile la pista di un eventuale regolamento di conti.

Per le autorità spagnole, dunque, è probabile che Sessa conoscesse il suo aguzzino che, probabilmente, avrebbe deciso di risolvere con la violenza qualche questione rimasta in sospeso. Si tratta di una ipotesi ancora tutta da confermare.