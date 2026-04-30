Incendio all’ospedale Pascale di Napoli, fiamme tra i reparti: distrutti campioni biologici

Nella notte di venerdì scorso si è verificato un incendio presso il reparto di Anatomia Patologica dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, diretto dal dott. Gerardo Ferrara.

Incendio al Pascale di Napoli: cosa è successo

Secondo la ricostruzione dei carabinieri le fiamme sarebbero divampate, per cause accidentali, a seguito di un corto circuito di alcuni pannelli elettrici situati nel piano interrato. I fumi, propagandosi attraverso gli areatori, hanno raggiunto alcuni reparti ai piani superiori. Non si sono registrati feriti né situazioni di inagibilità.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei

locali. I danni risultano al momento limitati all’area interessata dall’evento. L’incendio ha tuttavia provocato la distruzione di circa una decina di vetrini istologici conservati nel reparto.

La Direzione Generale ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie per gestire l’emergenza. In particolare, il Direttore Generale, Maurizio Di Mauro, ha disposto l’avvio di accertamenti per identificare con precisione i pazienti a cui appartenevano i campioni danneggiati. Le strutture competenti provvederanno a contattarli tempestivamente per valutare insieme le azioni più opportune da

intraprendere.

L’Istituto comunica che sono già state messe in atto tutte le misure necessarie per

garantire la sicurezza degli ambienti e la continuità dei servizi. L’attività del reparto

riprenderà a pieno regime a partire da lunedì.

“L’episodio verificatosi – dichiara il dg di Mauro – rappresenta un evento grave,

tuttavia, la nostra priorità in questo momento è tutelare i pazienti coinvolti,

garantendo loro la massima assistenza e trasparenza. L’Istituto sta lavorando senza

sosta per ripristinare completamente le attività e assicurare standard elevati di

sicurezza e qualità.”