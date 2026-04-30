Guinness World Record della solidarietà nel Napoletano: oltre 10 mila pizze gratis per tutti

L’arte della pizza incontra la solidarietà nel corso dell’evento che si terrà a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, il 29 e 30 giugno 2026, puntando ad entrare nel Guinness World Records per la produzione e distribuzione di 10 mila pizze donate in beneficenza.

Guinness World Records: 10.000 pizze gratis a Sant’Antonio Abate

L’evento, patrocinato dal Comune di Sant’Antonio Abate, guidato dalla sindaca Ilaria Abagnale, rappresenta il primo in Campania interamente dedicato alla beneficenza attraverso la pizza, il tipico piatto partenopeo conosciuto in tutto il mondo.

All’iniziativa prenderanno parte oltre 50 maestri pizzaioli, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, che sforneranno pizze per due giorni in Piazza della Libertà, offrendole gratuitamente a tutti i partecipanti.

“Guinness World Records per la produzione e distribuzione di 10 mila pizze in beneficenza. Il primo istituto per la beneficenza in Campania. Si ringrazia il Comune di Sant’Antonio Abate e al sindaco Ilaria Abagnale Sindaco per il sostegno e per la massima disponibilità” – si legge nell’annuncio diffuso da GPN Associazione Napoletana Pizza & Food.

“Saranno presenti oltre 50 pizzaioli provenienti anche da altre Nazioni, tutti esclusivamente associati all’associazione GPN, i quali saranno omaggiati anche dell’attestato titolo originale del Guinness World Records, un omaggio per il loro contributo per la buona riuscita, non solo dell’evento ma per la disponibilità del tutto gratuita per un’importante iniziativa benefica”.

“Il numero maggiore di pizze che dovrà essere superato per questo nuovo titolo, dovrà essere di oltre 10.000 pizze offerte a tutti i cittadini di Sant’Antonio Abate che interverranno in questo meraviglioso evento e per la maggioranza verranno offerte in beneficenza alle associazioni che si occupano di volontariato”.

“Il ???????? ????? ??????? si svolgerà nel paese del Santo protettore dei pizzaioli: ????’??????? ?????. Il giorno 29/30/ Giugno in Piazza della Libertà. La pizza apre le porte del mondo”.