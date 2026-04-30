Si trova in Campania uno dei luoghi più belli al mondo: premiato per la quinta volta

Nuovo riconoscimento internazionale per Villa Rufolo, storica sede della Fondazione Ravello e cuore pulsante del Ravello Festival: la storica residenza della Costiera Amalfitana è stata inserita da Tripadvisor, per il quinto anno consecutivo, tra le Top 10% best thing to do in the world nell’ambito dei Traveller’s Choice Awards 2026.

Villa Rufolo tra i luoghi più belli del mondo per Tripadvisor

Il meraviglioso e iconico complesso monumentale campano ha ottenuto ancora una volta un numero di recensioni tali da garantirne il posizionamento nel 10% delle migliori cose da fare al mondo, come stabilito dalla prestigiosa piattaforma turistica.

I Premi Travellers’ Choice e Best of the Best sono notoriamente difficili da conseguire e rappresentano un riconoscimento per l’ospitalità eccezionale offerta a chiunque usufruisca dell’esperienza proposta e mettono in mostra le esperienze migliori in varie categorie e aree geografiche, sulla base delle recensioni e delle opinioni di milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Un traguardo che premia l’eccezionalità del luogo – simbolo della Costiera Amalfitana e universalmente noto anche per essere stato fonte di ispirazione per il compositore tedesco Richard Wagner – ma anche la qualità della gestione e dell’accoglienza curata dalla Fondazione Ravello. Il riconoscimento si basa esclusivamente sulle recensioni lasciate dagli utenti della celebre piattaforma nell’arco degli ultimi 12 mesi, testimonianze spontanee che hanno premiato l’esperienza dei visitatori, collocando Villa Rufolo tra le destinazioni più apprezzate su scala globale.

“Siamo onorati – hanno dichiarato il presidente della Fondazione Ravello Alessio Vlad e il direttore generale Maurizio Pietrantonio – di ricevere anno dopo anno questo prestigioso attestato internazionale che rappresenta un riconoscimento al lavoro quotidiano dello staff tutto di Villa Rufolo e della Fondazione stessa, all’impegno per la tutela e valorizzazione del sito e alla capacità di offrire un’esperienza culturale e paesaggistica unica. Il ringraziamento certo non da ultimo va ai visitatori che, con la loro partecipazione e i loro commenti, ci incoraggiano a fare sempre meglio”.

In tal senso appaiono particolarmente positivi i numeri generati dalla gestione proprio di Villa Rufolo che nel 2025 ha accolto circa 320.000 visitatori, generando oltre 2.400.000 euro di ricavi da biglietteria. Il premio giunge, infine, a pochi giorni dalla presentazione alla stampa nazionale ed internazionale della 74° edizione del Ravello Festival che, quest’anno, si svolgerà dal 4 luglio al 5 settembre nell’incantevole Belvedere di Villa Rufolo e che accoglierà anche la mostra (in collaborazione con la Galleria Lia Rumma) dell’opere di William Kentridge.