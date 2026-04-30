Meraviglia alla Reggia di Caserta, il raduno Supercar tra Ferrari e Lamborghini: è gratis

Tornano i raduni supercar in Campania, domenica 10 maggio 2026 presso la Reggia di Caserta e dal 4 al 7 giugno 2026 alla Mostra D’Oltremare di Napoli.

Supercar in Campania: a Caserta ingresso gratuito

La Reggia di Caserta, presso la Scuola specialisti dell’Aeronautica Militare, il 10 maggio 2026 ospiterà un evento esclusivo che vedrà protagoniste le più iconiche supercar del mondo: Ferrari, Lamborghini e Porsche sfileranno in uno scenario unico, dando vita a un connubio tra eccellenze italiane. E’ prevista la partecipazione di circa 70 – 80 Ferrari e Lamborghini con un’affluenza stimata tra i 15.000 e i 20.000 visitatori. L’evento è gratuito e aperto ai cittadini.

ll programma della giornata prevede l’arrivo dei partecipanti alle ore 9,30 presso il distributore Shell a 200 metri a sinistra dall’uscita di Caserta Nord, con accoglienza con welcome coffee e catering d’élite. Poi il trasferimento delle supercar e alle 10,30 l’arrivo all’interno dell’Aeronautica militare con il posizionamento accanto agli aerei dell’Aeronautica. L’accesso sarà consentito anche al pubblico, che potrà vivere da vicino questa esperienza. Infine alle 13 il trasferimento presso la Tenuta D’Ausilio di Caianello per il momento conviviale conclusivo.

Auto Moto Napoli Expo: super car a Napoli

Dal 4 al 7 giugno 2026 torna alla Mostra D’oltremare Auto Moto Napoli Expo, l’evento che, come dichiarato dal presidente Luigi Iossa “nel 2025 ha fatto registrare numeri record, con circa 40.000 spettatori. Con il raddoppio dei padiglioni e l’area espositiva esterna contiamo di raggiungere fra le 80.000 e le 100.000 presenze”.

La fiera è dedicata al settore luxury con Ferrari, Lamborghini, moto moderne e d’epoca, bike e

ricambi, oltre ai nuovi modelli ibridi ed elettrici. Il programma sarà arricchito da numerose attrazioni e spettacoli, tra cui esibizioni di stuntman, auto in equilibrio su due ruote, transformer in grado di trasformarsi da auto a robot e spettacolari show drift taxi, che permetteranno al pubblico di vivere in prima persona l’emozione della guida in pista.