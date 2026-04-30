Francesco ucciso a Ibiza a 35 anni, arrestato il presunto assassino: chi è e cosa è successo

Sarebbe stato arrestato il presunto assassino di Francesco Sessa, il pizzaiolo originario di Pagani ucciso ad Ibiza: si tratterebbe di un 45enne italiano, originario della provincia di Avellino.

Francesco ucciso ad Ibiza: arrestato il presunto assassino

La Guardia Civil, sulla base delle testimonianze raccolte, avrebbe emesso un fermo nei confronti dell’uomo, presunto autore dell’omicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri, in zona Platja d’en Bossa. L’agguato si sarebbe verificato nei pressi del bar dell’Associazione dei Residenti.

Francesco, 35enne da tempo residente sull’isola spagnola dove lavorava come pizzaiolo, sarebbe stato accoltellato al torace, perdendo la vita in pochi minuti. L’assassino si sarebbe poi dato alla fuga, nel panico generale.

Inizialmente si pensava ad un tentativo di rapina sfociato nel sangue, ipotesi poi scartata dagli inquirenti che attualmente stanno seguendo la pista di un possibile regolamento di conti. I due probabilmente si conoscevano e l’omicidio sarebbe scattato per questioni rimaste irrisolte. Si tratta al momento di una pista possibile ma ancora tutta da confermare.

Intanto la notizia ha fatto il giro dell’isola, provocando sgomento e sconforto tra residenti e turisti. Sono ore di dolore anche a Pagani, nel Salernitano, dove il giovane era molto conosciuto. La salma sarà sottoposta all’esame autoptico per risalire con certezza alle cause della morte.