Scopre che il marito la tradisce e lo evira nel sonno, orrore in Campania: è grave in ospedale

Un grave episodio di violenza si è verificato ieri, primo maggio, ad Angri, in provincia di Salerno, dove una donna avrebbe narcotizzato ed evirato il marito dopo aver scoperto un tradimento.

Angri, ha evirato il marito per un tradimento: è grave

Protagonisti della drammatica vicenda sono una coppia originaria del Bangladesh, lei di 35 anni, lui di 41. L’aggressione sarebbe scaturita da una spiacevole scoperta: la donna sarebbe venuta a conoscenza di una relazione extraconiugale di suo marito, portata avanti da qualche tempo.

Stando ad una prima ipotesi, resa nota dall’Ansa, la donna avrebbe prima narcotizzato l’uomo per poi evirarlo nel sonno. Il 41enne ha raccontato, infatti, di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo, per poi ritrovarsi direttamente con un taglio netto ai genitali.

L’uomo sarebbe riuscito a chiedere aiuto ai vicini che hanno richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Angri per dare il via agli accertamenti del caso.

La donna è stata arrestata quasi in flagranza con l’accusa di tentato omicidio e per le gravissime lesioni procurate al 41enne. Attualmente si trova in carcere a Salerno. Lui, invece, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.