A Napoli arriva Piantala, il pop-up store di piante più grande d’Europa: l’ingresso è gratis

Dal 22 al 24 maggio 2026 a Napoli arriva Piantala, il primo pop-up sale di piante, un vero e proprio villaggio dedicato al verde che aprirà presso La Santissima – Community Hub, con ingresso gratis per tutti.

Piantala a Napoli: il pop up di piante più grande d’Europa

Piantala è il pop-up sale più grande d’Europa dedicato alle piante con oltre 15 mila esemplari di ogni varietà posizionate all’interno di una suggestiva location che, per l’occasione, si trasformerà in una vera giungla. Al suo interno sarà possibile ammirare ed acquistare tutte le piante esposte.

Un evento che fonde shopping, socialità e divertimento dando il via ad una grande festa dove non mancheranno musica dal vivo, workshop e area Food & Drinks, oltre ad incontri ravvicinati con i plant expert di Piantala.

Dalle classiche alle varietà più particolari, da quelle per i principianti a quelle per i più esperti, ogni pianta dell’esposizione porta con sé caratteristiche uniche. Alcune purificano l’aria, altre sono praticamente indistruttibili, facili da curare e soprattutto bellissime.

“Napoli, stiamo arrivando. Dal 22 al 24 maggio entriamo a La Santissima con migliaia di piante, workshop, yoga, musica e tre giorni da vivere insieme. Se hai voglia di passare un weekend tra verde, incontri e cose belle, prenota il tuo biglietto gratuito sul sito” – si legge nell’annuncio diffuso sui social.

L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale di Piantala. Basterà selezionare la tappa di Napoli, scegliere l’orario di visita che si preferisce e scaricare il proprio ticket gratuito da mostrare all’ingresso. Soltanto le soluzioni VIP sono a pagamento e hanno un costo di 5 euro.

RIEPILOGO INFO

COSA: Piantala, pop-up sale di piante;

DOVE: La Santissima – Hub Community, via Trinità delle Monache, 1, Napoli;

QUANDO: dal 22 al 24 maggio 2026.

Ingresso gratis con prenotazione obbligatoria sul sito.



