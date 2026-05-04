Massacrata dal compagno: scappa con la figlia di 4 anni, il volto insanguinato e sviene in strada

Un grave episodio di violenza si è verificato a Napoli dove una donna di 25 anni è stata brutalmente picchiata dal compagno davanti alla figlia di 4 anni.

Napoli, picchiata a sangue dal compagno davanti alla figlia

La donna, una 25enne di origini peruviane, sarebbe stata colpita più volte alla testa e al collo con uno smartphone dal compagno e convivente, all’interno della loro abitazione. Il tutto sotto lo sguardo spaventato della sua bambina di soli 4 anni.

Di qui la decisione della 25enne di scappare via, nonostante le sue condizioni. Sarebbe stata avvistata col volto insanguinato, con la piccola in braccio, e giunta in via Foria, si sarebbe accasciata al suolo, perdendo i sensi. Alcuni presenti si sarebbero fermati a soccorrere la donna, notata poi dai carabinieri della compagnia Stella che si sono precipitati da lei.

Prima di svenire, sarebbe riuscita solo a pronunciare il suo nome e quello del suo compagno. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno trasferito d’urgenza, in codice rosso, la vittima all’ospedale del Mare. Stando a quanto si apprende, per fortuna, non è in pericolo di vita.

La bambina, intanto, sarebbe stata affidata alla nonna materna. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dai militari: si tratta di un peruviano classe 1999, già denunciato lo scorso anno dalla compagna. Dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.