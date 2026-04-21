Basket, SC Torregreco batte agilmente la Pol. Folgore 46-76 e vola verso la vetta

Partita agevole per lo Sporting Club Torregreco, che batte senza difficoltà la Pol. Folgore Nocera, fanalino di coda del campionato, in una partita senza storia dall’inizio alla fine. I ragazzi di Torre del Greco portano a casa la quinta vittoria consecutiva e un quarto posto ormai consolidato, con la vetta che dista solo quattro punti.

La cronaca della gara

Gli ultimi in classifica si presentano con un organico di soli sette atleti, troppo pochi per affrontare una delle squadre che al momento è tra quelle più in forma del campionato. Nel primo quarto lo Sporting prende subito il largo, con un risultato parziale che sa già di partita ipotecata (27-13).

L’approccio è stato il migliore, e i corallini continuano a macinare canestri con la giusta mentalità, e si va negli spogliatoi con un vantaggio di ben 21 punti sull’avversario, che poco può fare contro l’uragano Sporting.

Al rientro in campo la partita non cambia: gli ospiti continuano a tenere un ritmo altissimo arrivando a +29, con il risultato di 62-33. Nell’ultimo quarto lo Sporting può permettersi di abbassare i ritmi e la partita si conclude con un nettissimo 46-76.

Arriva l’ennesima vittoria per lo Sporting Club Torregreco, che si attesta tra le compagini più forti e in forma di questa Divisione Regionale 3 Campania. Inizia adesso il rush finale, con quattro partite al termine della regular season: prossima partita domenica 26 aprile contro il Baronissi Sports Club terzultimo in classifica.