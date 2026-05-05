Per la visita di Papa Leone XIV chiudono le scuole a Napoli ma non tutte: ecco quali

Venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nei territori delle Municipalità 1, 2 e 4. E’ quanto dispone l’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi.

Papa Leone XIV, scuole chiuse a Napoli l’8 maggio: ecco dove

Per consentire la regolarità e la sicurezza dell’evento, l’amministrazione ha già emanato un particolare dispositivo di traffico nelle strade interessate dal percorso della visita pastorale del Santo Padre. Proprio per motivi di viabilità e per la tutela dell’incolumità dei cittadini si è deciso di limitare anche gli spostamenti degli alunni e del personale addetto nei tragitti verso le scuole.

Ciò in quanto si tratta di strade “già soggette a traffico intenso nei giorni di svolgimento delle attività didattiche nelle relative scuole, con possibile disagio al servizio di trasporto scolastico e della fornitura dei pasti”.

A chiudere per l’intera giornata saranno le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, collocate sui territori delle Municipalità 1, 2 e 4. Si tratta, dunque, di istituti situati a Chiaia, Posillipo e San Ferdinando (Municipalità 1), Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto e San Giuseppe (Municipalità 2), San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale (Municipalità 4).