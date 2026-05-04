Coral Sound Pizza Fest, 7 giorni di divertimento e solidarietà a Torre: l’ingresso è gratuito

Pizza, spettacolo e cuore. Dal 29 maggio al 4 giugno 2026, l’Arena della Musica di Torre del Greco si trasforma in un grande villaggio del gusto e dell’intrattenimento con il Coral Sound Pizza Fest, un evento pensato per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati in sette serate all’insegna del divertimento e della solidarietà.

Dalle ore 18:00 fino a mezzanotte, l’Arena della Musica in Viale del Commercio (al confine con Ercolano) diventerà il punto di riferimento per chi vuole vivere un’esperienza completa: mangiare bene, divertirsi, ascoltare musica dal vivo e contribuire a un progetto importante.

L’evento è stato patrocinato anche dal comune di Torre del Greco. Per facilitare l’arrivo in zona saranno predisposte due aree parcheggio, sia per chi proviene da Ercolano che per chi proviene da Torre del Greco.

Un evento che fa bene: nasce “La Casa dei Piccoli Cuori”

Il cuore dell’iniziativa è tutto nella finalità benefica: l’intero ricavato sarà destinato alla realizzazione de “La Casa dei Piccoli Cuori”, una struttura di accoglienza dedicata a bambini malati o in condizioni di disagio.

Partecipare, quindi, non è solo un’occasione per svagarsi e mangiare un’ottima pizza immersi nel verde, ma un gesto concreto di solidarietà. Un modo semplice per trasformare una serata tra amici o in famiglia in un aiuto reale per chi ne ha più bisogno.

Musica e ospiti per sette serate di spettacolo

Il programma artistico promette energia e varietà, con appuntamenti quotidiani e la presenza fissa di Radio Marte in diretta.

Si parte il 29 maggio con Ciro Sicallo, seguito il 30 maggio da DJ Decibel Bellini. Il 31 maggio spazio alla musica di Francesco Da Vinci, mentre il 1° giugno arriva la comicità de I Ditelo Voi. Il 2 giugno riflettori sui vincitori di The Voice Kids di Rai Uno, il 3 giugno sarà la volta di Simone Schettino e gran finale il 4 giugno con DJ Gigi Soriani.

Area food da 5000 mq: pizza protagonista

L’area food sarà uno dei punti forti del festival: ben 5000 metri quadrati dedicati al gusto, con 10 grandi pizzerie tra le più importanti della Campania, opzioni anche per celiaci e oltre 1000 posti a sedere.

Non solo pizza: spazio anche ai gelati di Mennella, caffè, dolci e tante proposte per accompagnare ogni momento della serata.

Con un contributo di 15 euro sarà possibile accedere al menù completo che include pizza a scelta, bibita, gelato e caffè, sostenendo direttamente il progetto solidale.

Lotteria del cuore: divertimento e premi

Con soli 5 euro in più, i partecipanti potranno aderire alla Lotteria del Cuore, contribuendo ulteriormente alla realizzazione della struttura benefica e provando a vincere premi importanti.

In palio, tra gli altri, uno scooter Piaggio Liberty 125, una PlayStation 5, un buono viaggio da 500 euro, una TV LG 55” 4K Smart, un buono abbigliamento e uno smartphone Samsung.

Ingresso libero e partecipazione aperta a tutti

L’ingresso al Coral Sound Pizza Fest è completamente gratuito, rendendo l’evento accessibile a tutti. Un invito aperto alla città e non solo: vivere una serata sotto le stelle, tra sapori autentici e buona musica, con la consapevolezza di contribuire a qualcosa di importante.

Un’occasione da non perdere per Torre del Greco, dove il divertimento incontra la solidarietà e ogni pizza può diventare un piccolo grande gesto d’amore.

È possibile preacquistare i ticket menù per le serate anche online a questo link tramite Postoriservato.it.