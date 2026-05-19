Apre il Sentiero di Belvedere: la passeggiata mozzafiato gratis tra natura, mare e Vesuvio

Inaugurato il Sentiero di Belvedere, a Pimonte, in provincia di Napoli, un nuovo percorso mozzafiato che consentirà a cittadini e visitatori di godere delle meraviglie del Golfo partenopeo dall’alto, attraverso una suggestiva passeggiata nella natura.

Apre il Sentiero di Belvedere: vista mozzafiato sul Golfo di Napoli

Si tratta di un percorso immerso nella natura che dalla cima del Monte Pendolo conduce fino alla scenografica Croce, attraverso un sentiero a metà tra cielo e mare. Una vera e propria passeggiata tra le meraviglie della nostra terra che offre uno dei panorami più spettacolari in assoluto: tra Vesuvio, Golfo e la bellezza dei Monti Lattari.

Un luogo simbolico restituito all’intera comunità, pensato per valorizzare il patrimonio naturalistico e paesaggistico di Pimonte, promuovendo turismo sostenibile, escursionismo e amore per il proprio territorio.

Il percorso è stato inaugurato alla presenza del sindaco Francesco Somma che ha dichiarato: “È uno spettacolo! Abbiamo inaugurato il Sentiero di Belvedere, il percorso che dalla cima del Monte Pendolo conduce fino alla Croce, lungo un crinale sospeso tra cielo e valle. Un momento speciale per tutta la nostra comunità”.

“Un cammino immerso nella bellezza, che ha accolto cittadini, amanti della montagna e trekkers in una passeggiata emozionante fino ad aprirsi davanti ai nostri occhi con uno spettacolo unico: il Golfo di Napoli, la piana stabiese, dalle pendici del Faito, fino al Vesuvio, a Napoli e oltre, in un panorama che lascia senza fiato”.

“Da oggi questo luogo meraviglioso sarà ancora più accessibile e potrà essere vissuto da tutti, passo dopo passo, respirando la natura e riscoprendo il legame profondo con il nostro territorio. Pimonte continua a valorizzare i suoi tesori più belli. E questo sentiero è uno di quelli che parlano direttamente al cuore”.