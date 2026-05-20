Spettacolo a Napoli, il Museo di Capodimonte apre di notte: ingresso a 1 euro e concerto

Anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte aderisce alla Notte Europea dei Musei: sabato 23 maggio 2026, il sito partenopeo aprirà di sera consentendo l’ingresso al pubblico al costo simbolico di 1 euro.

Notte dei Musei 2026: ingresso a 1 euro al Museo di Capodimonte

In occasione della Notte Europea dei Musei, sarà possibile visitare il Museo e Real Bosco di Capodimonte in orario serale, dalle 19:30 alle 23:30 con ultimo ingresso previsto per le 22:30. I visitatori potranno accedere al sito pagando un biglietto del costo di 1 euro, prendendo parte alle diverse iniziative in programma.

L’evento è incentrato sulla Napoli rinascimentale con il concerto dell’ensemble Musica Reservata dedicato alla musica delle corti napoletane del Rinascimento. Il Ministero della Cultura anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, che si svolge contemporaneamente in tutta Europa, promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM.

I visitatori potranno ammirare i capolavori del Museo al primo e al secondo piano e le mostre in corso: I Segni dei Tempi, Carlo Maria Mariani a Capodimonte, Capodimonte ricorda Mimmo Jodice, Emilio Isgrò. Canto Napoli. I biglietti di 1 euro potranno essere acquistati attraverso il sito e l’App di Musei Italiani o direttamente in biglietteria a partire dalle 19:30.

Nel Salone delle Feste si esibirà Musica Reservata, ensemble vocale e strumentale nato nel 1989 per promuovere la diffusione della cultura musicale del XV e del XVI secolo con l’uso di riproduzioni di strumenti antichi in grado di restituire con maggiore fedeltà le atmosfere dell’epoca.

L’ensemble Musica Reservata è composto per questo evento da Serena Calcagno (traversiere), Claudia Crimi (canto, percussioni), Vincenzo D’Arienzo (vihuela, liuto, liutochitarra), Maria Pia Granato (canto, flauto, organo portativo, calascione).

Il concerto avrà la durata di circa un’ora. Lo spettacolo è gratuito, incluso nel biglietto di ingresso al museo, ed è accessibile fino ad esaurimento posti.