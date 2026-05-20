Oplontis sotto le stelle: la Villa di Poppea apre per la Notte Europea dei Musei
Mag 20, 2026 - Clara Flauto
Il famoso affresco del Cesto di fichi della Villa di Poppea
Il 23 maggio numerosi siti archeologici della Grande Pompei parteciperanno alla Notte Europea dei Musei, con ingressi dal costo simbolico di 1 euro e itinerari gratuiti. I siti apriranno in via eccezionale in serata, dalle 19.30 alle 22.00, offrendo ai visitatori percorsi inediti e spettacoli teatrali. Fra i siti che hanno aderito alla Notte Europea dei Musei, anche la Villa di Poppea a Torre Annunziata.
Il monologo di Ottavia alla Villa di Poppea per la Notte Europea dei Musei
L’Archeoclub d’Italia-aps di Torre Annunziata “Mario Prosperi” propone per la Notte Europea dei Musei alla Villa di Poppea percorsi gratuiti guidati e attività culturali, in collaborazione con il Gruppo storico Oplontino. Saranno allestiti banchetti didattici, con oggetti della vita quotidiana degli antichi romani, come specchi, vasi e gioielli.
La serata sarà dedicata particolarmente alle donne che hanno vissuto nella Villa, Ottavia e Poppea. I visitatori potranno, infatti, approfondire la loro storia e assistere al monologo “Ottavia: la voce perduta dell’Impero”, alla presenza di Nerone e la sua corte, immergendosi completamente nel mondo dell’età imperiale.
La Villa di Poppea, il tesoro sottovalutato di Torre Annunziata
Seppellita dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C, la Villa di Poppea è giunta a noi perfettamente conservata. Trattandosi di una lussuosa villa residenziale, all’epoca con affaccio sul mare, offre gli affreschi più sontuosi della Grande Pompei, con finte porte e colonne e illusioni ottiche di paesaggi. Si ipotizza, infatti, che appartenesse a Poppea, la seconda moglie di Nerone, o comunque alla sua famiglia, particolarmente ricca.
Una della particolarità più spettacolari della villa è la gigantesca piscina olimpionica di 61×17 metri, all’epoca adornata con statue di marmo e circondata da platani, oleandri e limoni.
La città di Torre Annunziata custodisce, perciò, una delle testimonianze più belle e lussuose dell’Antica Roma, ma viene visitata da circa soltanto l’1% dei milioni di visitatori accolti ogni anno dagli altri siti della Grande Pompei. Le attività culturali organizzate nella Villa e la campagna di promozione da parte dell’Eav fanno, però, sperare in una futura prosperità per il sito archeologico.