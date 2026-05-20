A Torre Del Greco pubblicate le modalità per richiedere i Voucher per il servizio Campo Estivo 2026.

Torre Del Greco, voucher campo estivo: i requisiti

Con l’obiettivo di venire incontro alle necessità dei genitori, con bambini compresi tra i 3 e i 12 anni, che hanno difficoltà oggettive di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché di cura della famiglia, il Comune di Torre Del Greco emana dei voucher per il campo estivo.

Il voucher ha una durata di 23 giorni a partire dal 1 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Il servizio prevede 16 posti presso la struttura “La fiaba di C.Andersen“. I voucher vengono riconosciuti e erogati a forma indiretta: per cui le risorse vengono trasferite al prestatore del servizio, di conseguenza nessun importo, a valere sul buono servizio assegnato, potrà essere liquidato direttamente alla famiglia.

Come fare richiesta e quando

Per richiedere il servizio è necessaria la residenza al Comune di Torre Del Greco o in alternativa che uno dei genitori svolga attività lavorativa nel Comune di Torre del Greco (solo per i servizi comunali).

La domanda potrà essere presentata tramite il modulo apposito scaricabile dal sito istituzionale del Comune ( www.comune.torredelgreco.na.it ) o da ritirare presso il Settore Inclusione Sociale del Comune di Torre del Greco, e domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 08/06/2026 presso l‘Ufficio Protocollo (complesso La Salle) – Viale Generale Dalla Chiesa — 80059 Torre del Greco (NA) o per PEC.

In caso di parità, la priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE più basso, e in caso di ulteriore parità, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.