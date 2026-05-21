ULTIM’ORA. Terremoto avvertito in tutta Napoli: 2 scosse, la più forte di magnitudo 4.4

Forte scossa di terremoto avvertita in tutta la città di Napoli nella mattinata di oggi, 21 maggio 2026: l’epicentro è stato localizzato in zona Campi Flegrei.

Scossa di terremoto avvertita in tutta Napoli oggi: magnitudo 4.4

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 05:50 del 21/05/2026 (UTC 03:50 del 21/05/2026) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (2 localizzati) e una magnitudo massima Md = 4.4± 0.3- Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400″.

La scossa più forte, di magnitudo 4.4, è stata rilevata dai sismografi alle ore 5:50. Poco dopo, alle 5:57, si è verificato un altro evento sismico di magnitudo 2.1, quindi di lieve intensità. Come spesso accade per il fenomeno del bradisismo, entrambe le scosse sono state chiaramente percepite dalla popolazione. In particolare quella di 4.4 è stata avvertita in tutta la provincia di Napoli.

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.