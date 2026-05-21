Forte terremoto di 4.4, scuole chiuse a Pozzuoli ma anche a Napoli: ecco quali

A seguito della scossa di terremoto registrata nella mattinata di oggi è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di Pozzuoli, Bacoli ed alcune di quelle situate a Napoli.

Terremoto, scuole chiuse a Pozzuoli e Napoli: quali

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Nello stesso provvedimento ha stabilito la chiusura delle palestre scolastiche, gli asili nido, la biblioteca comunale e il cimitero civico. Sulla stessa scia, il primo cittadino di Bacoli che ha annunciato la chiusura di tutti gli istituti scolastici del territorio.

Anche l’Amministrazione Comunale di Napoli, d’intesa con la Protezione Civile e le autorità competenti, ha stabilito la chiusura precauzionale per la giornata di oggi 21 maggio, per gli istituti scolastici situati all’interno della “zona rossa” del quartiere Bagnoli-Fuorigrotta.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici del Comune e ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici, a tutela dell’incolumità di studenti, personale docente e ATA.

Di seguito l’elenco delle scuole comunali di Napoli interessate dal provvedimento: