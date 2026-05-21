Forte terremoto di 4.4, scuole chiuse a Pozzuoli ma anche a Napoli: ecco quali
Mag 21, 2026 - Veronica Ronza
Scuola
A seguito della scossa di terremoto registrata nella mattinata di oggi è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di Pozzuoli, Bacoli ed alcune di quelle situate a Napoli.
Terremoto, scuole chiuse a Pozzuoli e Napoli: quali
Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Nello stesso provvedimento ha stabilito la chiusura delle palestre scolastiche, gli asili nido, la biblioteca comunale e il cimitero civico. Sulla stessa scia, il primo cittadino di Bacoli che ha annunciato la chiusura di tutti gli istituti scolastici del territorio.
Anche l’Amministrazione Comunale di Napoli, d’intesa con la Protezione Civile e le autorità competenti, ha stabilito la chiusura precauzionale per la giornata di oggi 21 maggio, per gli istituti scolastici situati all’interno della “zona rossa” del quartiere Bagnoli-Fuorigrotta.
Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici del Comune e ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici, a tutela dell’incolumità di studenti, personale docente e ATA.
Di seguito l’elenco delle scuole comunali di Napoli interessate dal provvedimento:
- Scuola dell’Infanzia “J.F. Kennedy”, del 10° Circolo Comunale, ubicata in località Fuorigrotta, in Viale J.F. Kennedy n. 431;
- Scuola dell’Infanzia Collodi e Asilo Nido G. Rossa, del 10° Circolo Comunale, ubicata in Via della Liberazione n. 113;
- Scuola Secondaria di 1° Grado Console e Scuola Primaria Nuova Bagnoli dell’Istituto Comprensivo Statale 41 – Console, ubicata in località Fuorigrotta, in Viale Nuova Agnano n. 30;
- Scuola Primaria “Fornari” dell’Istituto Comprensivo Statale 41 – “Console”, ubicata in località Bagnoli, in Via Diomede Carafa n. 28, con annessa palestra;
- Scuola Secondaria di l° Grado “Fascio” dell’Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta, ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 68;
- Scuola d’Infanzia e Primaria “Madonna Assunta” dell’Istituto Comprensivo Statale “Madonna Assunta”, ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 62;
- Scuola “llioneo” dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via llioneo n. 113;
- Scuola “Pendio” dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via Tacito n. 31;
- Scuola dell’Infanzia Comunale “La Nidiata”, sita in via Severino Boezio, n. 39;
- I.C. Michelangelo Augusto, sede centrale, sito in via Ilioneo, n. 12.