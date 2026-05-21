“Vi sfondo”, Artem in manette: arrestato Pino ‘o pazzo di Mare Fuori, cosa è successo

Sarebbe stato arrestato la scorsa notte Artem Tkachuk, il giovane attore 25enne, cresciuto ad Afragola, divenuto noto al grande pubblico soprattutto per il personaggio di Pino ‘o Pazzo in Mare Fuori.

Arrestato Artem Tkachuk, Pino di Mare Fuori: cosa è successo

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, l’attore si trovava in via Molino Prepositurale a Rho, Milano, in compagnia dei suoi amici, tre ragazzi di 18, 22 e 26 anni. Insieme avrebbero iniziato ad inveire con forza contro le auto parcheggiate lungo la strada, sferrando calci e pugni, tanto da svegliare i residenti della zona.

Sarebbe stata proprio una donna ad allertare il 112 dopo essere stata allertata dai forti rumori. Giunti sul posto, gli agenti del commissariato di Rho hanno potuto constatare la situazione di devastazione, con quattro auto in particolare fortemente danneggiate.

Di qui il tentativo degli agenti di fermare i ragazzi, portato a termine non senza difficoltà. Sarebbe stato proprio Artem a urlare contro i poliziotti frasi del tipo “vi meno” e “ora vi prendo e vi sfondo”. I quattro amici sono stati poi portati in caserma e dichiarati in stato di arresto.

Già nei mesi scorsi alcuni cittadini e fan dell’attore avevano lanciato un appello, chiedendo un intervento immediato affinché il ragazzo potesse essere aiutato e fermato prima di incorrere in eventi più gravi di quelli verificati in quel momento. Il 25enne, infatti, in quell’occasione aveva diffuso dei video dove insultava pubblicamente i cittadini di Afragola, cospargeva i muri della città di svastiche e lanciava oggetti contro le auto in corsa.