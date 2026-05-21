Artem di Mare Fuori rilasciato dopo l’arresto, la fidanzata: “Innocente, non ha fatto nulla”

Sarebbe stato rilasciato Artem Tkatchuk, conosciuto per il ruolo di Pino ‘o pazzo in Mare Fuori, dopo l’arresto avvenuto nella notte in provincia di Milano.

Artem rilasciato dopo l’arresto, la fidanzata: “Lui è innocente”

Lo stato di fermo del giovane attore 25enne sarebbe stato annullato in quanto innocente. A raccontarlo sarebbero state la mamma e la fidanzata di Artem che si sono rivolte a Gabriele Parpiglia per diffondere la notizia.

Gli agenti si sarebbero presentati sul posto dopo essere stati allertati da alcuni residenti. Secondo una prima versione, alcuni ragazzi avrebbero inveito con violenza contro le auto parcheggiate in strada, causando caos e forti rumori. Sul luogo in questione si trovava anche l’attore ma pare fosse estraneo ai fatti.

“Stanotte un signore che abita nel mio palazzo si è svegliato a causa del chiasso. Io e Artem eravamo appena rientrati a casa. Artem era rimasto un attimo fuori con un ragazzo, poi sono arrivati degli altri che lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto una foto” – ha raccontato la fidanzata.

“C’erano delle macchine rotte e questo signore ha chiamato la polizia dicendo che un ragazzo con la maglietta scura stava prendendo a calci una macchina. E poi sono arrivati i poliziotti ma i ragazzi non avevano fatto niente e quindi Artem si è arrabbiato. Io, che fosse stato lui l’ho saputo in tribunale, perché addirittura pensavano di dargli i domiciliari a casa mia”.

“Ma quando è uscita l’avvocatessa mi ha detto ‘Vera, guarda che i ragazzi sono innocenti. Nessuno aveva la maglietta scura e quindi più avanti testeremo questa innocenza’. Addirittura l’avvocato ha detto che Artem aveva avuto ragione ad arrabbiarsi perché non aveva fatto niente“.