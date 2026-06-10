I migliori medici d’Italia si trovano in Campania, batte la Lombardia: i nomi dei premiati

Si è svolta lo scorso lunedì presso il Milano Luiss Hub la cerimonia dei MioDottore Awards 2026, il riconoscimento organizzato da MioDottore che ogni anno premia i medici più apprezzati d’Italia: dopo il pari merito registrato nel 2025 con la Lombardia, la Campania ha conquistato il primo posto in solitaria, confermandosi la regione più premiata della nazione.

MioDottore 2026, i migliori medici si trovano in Campania: nomi

Attraverso un processo di selezione che coinvolge sia i pazienti sia i colleghi, l’iniziativa valorizza le eccellenze della sanità italiana che si distinguono per competenza, professionalità e qualità dell’assistenza.

Tra i risultati più significativi emersi dall’edizione 2026 spicca quello della Campania, che si conferma la regione con il maggior numero di professionisti premiati a livello nazionale. Con nove medici riconosciuti nelle rispettive categorie specialistiche, il territorio campano conquista il primo posto in solitaria e consolida ulteriormente il ruolo di eccellenza sanitaria già evidenziato nelle precedenti edizioni.

Il risultato ottenuto quest’anno assume un valore ancora più significativo se confrontato con l’edizione precedente. Nel 2025, infatti, la Campania aveva condiviso il primo posto con la Lombardia, entrambe a quota sette professionisti premiati. Nel 2026, invece, la regione conquista il primato assoluto con nove medici premiati, superando tutte le altre realtà italiane.

Alle sue spalle si colloca la Sicilia con otto professionisti premiati, mentre la Puglia conquista il terzo posto con cinque medici premiati. Un dato che evidenzia come il Mezzogiorno continui a esprimere eccellenze mediche di assoluto valore, capaci di distinguersi a livello nazionale per qualità delle cure, competenze specialistiche e attenzione al rapporto con il paziente.

A contribuire in modo determinante al primato della Campania è Napoli, che con quattro professionisti premiati si afferma come la provincia italiana con il maggior numero di medici premiati nell’edizione 2026. Un dato che conferma il ruolo del capoluogo partenopeo come uno dei principali poli dell’eccellenza sanitaria nazionale e mette in luce la capacità dei suoi professionisti di distinguersi per competenza, qualità dell’assistenza e attenzione verso i pazienti.

I medici campani premiati

I nove professionisti campani premiati nell’edizione 2026 dei MioDottore Awards rappresentano specializzazioni molto diverse tra loro, a testimonianza della qualità e della varietà dell’offerta sanitaria presente sul territorio.

A Napoli sono stati premiati Michela Williams (Allergologia), Sara De Sarno (Anestesia), Claudio Cerchione (Ematologia) e Stefano Russo (Oftalmologia), mentre Gianmarco Capasso (Dermatologia) opera a Mugnano di Napoli. Completano il quadro Marcello Orio (Diabetologia) di Salerno, David Ricciardi (Geriatria) di Marcianise, Vincenzo Perrella (Medicina Legale) di Marano di Napoli e Dario Barone (Podologia) di Casalnuovo di Napoli.

Un gruppo di professionisti che riflette la capacità della sanità campana di esprimere competenze di alto livello in numerosi ambiti della medicina, contribuendo ogni giorno a migliorare il percorso di cura e l’esperienza dei pazienti.