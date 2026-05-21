Cosa fare nel weekend a Napoli dal 22 al 24 maggio: dai musei di notte agli eventi gratis

Vesuvio Live ha selezionato per voi i migliori eventi di questo weekend a Napoli e in Campania, per chi desidera trascorrere il fine settimana all’insegna della cultura, del buon cibo e del divertimento.

Il colore di Mimmo Jodice (Napoli, 17 maggio-10 gennaio)

Dal 17 maggio al 10 gennaio sarà possibile ammirare 40 opere fotografiche di Mimmo Jodice, le uniche a colori, e alcune mai esposte prima. La mostra “Il colore di Mimmo Jodice” sarà distribuita lungo tutto il percorso Museo del Tesoro di San Gennaro in un dialogo inedito fra la fotografia e le opere del museo.

La mostra di Mimmo Jodice al Museo del Tesoro di San Gennaro

Notte Europea dei Musei (Campania, 23 maggio)

Torna sabato 23 maggio la Notte Europea dei Musei, che prevede l’apertura straordinaria serale dei principali luoghi culturali, al costo simbolico di 1 euro. L’evento, che viene fatto contemporaneamente in tutta Europa, offre ai visitatori visite guidate gratuite e attività culturali.

Dante Inferno (Napoli, dal 23 maggio)

Il 23 maggio verrà inaugurata al Palaeden dell’Edenlandia la mostra immersiva “Dante Inferno”. Un percorso multisensoriale, con scenografie e tecnologie innovative, accompagnato dalla luce di Luca Ward.

La mostra Dante Inferno ad Edenalandia

Festa dei Quattro Altari (Torre del Greco, 23 maggio)

Il 23 maggio evento di avvicinamento alla Festa dei Quattro Altari a Torre del Greco nell’area del museo virtuale Mac³. Parteciperanno alla festa numerose scuole della città, con spettacoli musicali e teatrali, mostre artistiche e sfilate di sbandieratori.

Villaggio dei Sapori a Torre del Greco per la Festa dei Quattro Altari

Mercatorre (Torre del Greco, 23 e 24 maggio)

Dal 23 al 24 maggio si terrà il Mercatorre a Torre del Greco. Sarà possibile trovare fra gli stand oggetti vintage, arredamento, vestiti, vinili e molto altro.

Uno degli stand di Mercatorre

Festa della zeppola (Montoro, 23 e 24 maggio)

Torna a Montoro dal 23 al 24 maggio (anche dal 30 al 31 maggio e dal 1 al 2 giugno) la Festa della Zeppola, al Parco del Sole. Sarà possibile gustare il famoso dolce fritto e tante altre specialità, anche salate. L’ingresso è gratuito.

Regata di Vela (Torre del Greco, 24 maggio)

Torre del Greco ospiterà il 24 maggio il campionato primaverile Vele di Levante, il circuito di regate che coinvolge i principali circoli nautici a levante del Golfo di Napoli. Parteciperanno alla regata oltre 50 imbarcazioni.