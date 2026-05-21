Nasce Napoli immersiva, il gemello digitale della città: un viaggio tra le nostre meraviglie

Questa mattina si è tenuta la presentazione di Napoli Immersiva, la piattaforma tecnologica per valorizzare il patrimonio culturale e turistico della città.

Nasce Napoli Immersiva: il gemello digitale della città

Un modo per sfruttare le migliori tecnologie per immergersi a pieno tra le meraviglie della città partenopea, attraverso un ecosistema digitale che sarà presente anche su Fortnite e Roblox, per accompagnare, arricchire e orientare il viaggio reale, oltre che rafforzare la promozione internazionale di Napoli.

La conferenza stampa di presentazione ufficiale del “gemello digitale immersivo” della città, sviluppato nell’ambito di Immersive Italy, si è tenuta questa mattina presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. L’iniziativa a cura di Immersive Italy e Virtuarium, ha il patrocinio del Comune di Napoli, che ha riconosciuto il valore strategico del progetto per la promozione del territorio e per lo sviluppo di un turismo più intelligente, accessibile e sostenibile.

“Napoli Immersiva è un esempio concreto di come la transizione digitale possa tradursi in valore reale per la città e per i suoi cittadini. Abbracciare tecnologie come i gemelli digitali, la realtà virtuale e il gaming non significa inseguire una moda, significa dotare Napoli degli strumenti per competere nella promozione territoriale del futuro, raggiungere pubblici globali e costruire una città sempre più smart, connessa e accessibile. Il patrocinio del Comune è un segnale preciso, l’innovazione tecnologica è una priorità dell’agenda urbana di Napoli. – ha dichiarato Valerio Di Pietro, assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli.

“Napoli ha un’identità culturale potente, riconosciuta in tutto il mondo. Napoli Immersiva ci offre uno strumento straordinario per raccontarla in modo nuovo: non solo ai turisti internazionali, ma anche alle generazioni più giovani, che abitano piattaforme digitali e hanno bisogno di trovare lì la propria città. Proteggere e promuovere l’immagine di Napoli oggi significa anche presidiare questi spazi, con contenuti autentici e di qualità. Questo progetto va esattamente in quella direzione” – ha sottolineato Carlo Puca, assessore alla partecipazione attiva e all’immagine della città del Comune di Napoli.

“Con Napoli Immersiva facciamo un passo avanti nella direzione di un turismo che mette al centro la qualità dell’esperienza, la sostenibilità e il coinvolgimento autentico dei visitatori e anche dei napoletani. È una visione che portiamo avanti da tempo con le nostre rassegne, e che oggi trova una nuova e potente espressione. Questo progetto ci permette di ampliare l’esperienza del visitatore prima, durante e dopo il viaggio, offrendo strumenti che orientano, emozionano e invitano a scoprire non solo i luoghi iconici, ma anche quei percorsi meno battuti che meritano attenzione e cura. Come Assessorato al Turismo crediamo fortemente in questa visione, e siamo orgogliosi di sostenere un progetto che mette al centro la qualità dell’esperienza, l’accessibilità, la sostenibilità e la bellezza del nostro territorio. Napoli è la città che meglio destagionalizza i flussi da gennaio a dicembre. Solo nel week-end dall’8 al 10 maggio abbiamo avuto 362mila presenze mentre dal 15 al 17 maggio abbiamo avuto 461 mila presenze” – ha continuato l’assessora al Turismo Teresa Armato.

“Ci sono progetti che nascono come idee e che poi, pian piano, diventano visione concreta per un territorio. Napoli Immersiva non vuole sostituire il viaggio reale: vuole emozionare, coinvolgere e valorizzare il territorio attraverso nuove modalità di fruizione digitale. Per me questo è un momento importante, perché rappresenta mesi di lavoro, ricerca, investimenti e persone che hanno creduto in questa idea fin dall’inizio. Un ringraziamento speciale al Comune di Napoli per il patrocinio e a tutti i partner che stanno contribuendo alla crescita del progetto” – ha concluso Patrizia Allara, CEO di Virtuarium e ideatrice del progetto Immersive Italy.