Turris, Giannone pronto al ritorno. Da Nola arrivano quattro calciatori e il ds

La Turris riparte tra entusiasmo, ambizione e voglia di riportare il calcio corallino dove merita. Ieri sera, nella cornice dell’ex palestra Gil, il neo presidente Langella si è presentato ufficialmente ai tifosi, dando il via a quello che tutti sperano possa essere il nuovo inizio del club di Torre del Greco.

Un bagno di folla, cori e applausi hanno accompagnato il primo incontro tra il patron e la piazza corallina, rimasta per troppo tempo lontana dal proprio calcio. Langella ha parlato con toni chiari: progetto serio, senso di appartenenza e volontà di riportare rapidamente la Turris ai vertici. La Serie D rappresenta soltanto il punto di partenza di un percorso che punta a riportare entusiasmo e risultati.

Sul fronte tecnico, il nuovo corso sembra ormai delineato. In panchina ci sarà con ogni probabilità Domenico Giampà, mentre prende corpo anche la struttura dirigenziale. La sorpresa riguarda il ruolo di direttore sportivo: salvo clamorosi colpi di scena, il nome giusto sarebbe quello di Ciro Raimondo, vecchia conoscenza dell’ambiente nolano. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma la pista appare molto calda.

Intanto il mercato inizia già ad accendere i sogni dei tifosi. Il nome che fa battere il cuore è quello di Luca Giannone: il ritorno dell’ex capitano è una trattativa ormai in fase super avanzata e potrebbe rappresentare il simbolo perfetto della rinascita corallina. Dopo gli anni vissuti da protagonista con la maglia della Turris, Giannone sarebbe pronto a riabbracciare Torre del Greco e guidare il nuovo progetto con esperienza e leadership.

Non solo Giannone. Dal Nola sono pronti ad arrivare diversi elementi che costituiranno l’ossatura della nuova squadra: Berardocco, Lo Iacono, Montalto ed Estrella sono infatti nomi destinati a vestire il corallo nella prossima stagione. Un gruppo che Langella conosce bene e che potrebbe garantire continuità tecnica e competitività immediata.