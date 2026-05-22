Arriva la Bolla Calda Subtropicale, picchi di 30 gradi e afa: è la prima vera ondata di caldo

Stando alle previsioni meteo, nel weekend è previsto l’arrivo della cosiddetta bolla calda subtropicale che darà il via alla prima vera ondata di caldo da Nord a Sud.

Meteo, arriva la bolla calda subtropicale: da quando

Secondo le stime de Il Meteo, l’anticiclone africano si espanderà rapidamente verso il Mediterraneo, determinando l’innalzamento delle temperature – che raggiungeranno picchi anche molto elevati rispetto alla media stagionale – nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio.

Si verificherà l’avanzata di una bolla calda subtropicale, ovvero una vasta area di alta pressione in arrivo direttamente dal Nord Africa che da un lato blocca l’arrivo delle perturbazioni atlantiche, dall’altro spinge l’aria verso il basso producendone un ulteriore surriscaldamento.

Il risultato è un mix di sole e temperature che schizzano verso l’alto, accompagnate da una forte sensazione di afa in quanto questa cappa rovente non ha alcun modo di salire e disperdersi. Sabato e domenica, dunque, si assisterà al primo vero caldo di stagione con temperature di oltre 30 gradi su alcune zone del paese.

Si tratta di valori che solitamente si registrano a fine giugno, quindi il caldo anticiperà decisamente i tempi. La bolla calda dovrebbe accompagnarci anche nel corso della settimana successiva. Non si esclude, poi, il ritorno di perturbazioni generate dallo scontro tra masse d’aria calda e fredda. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.