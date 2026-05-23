Il Vesuvio come non lo avete mai visto: alla scoperta della Riserva Tirone nella Giornata Europea dei Parchi
Mag 23, 2026 - Clara Flauto
Il Parco Nazionale del Vesuvio partecipa alla Giornata Europea dei Parchi
L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio parteciperà quest’anno alla Giornata Europea dei Parchi. Ogni 24 maggio, i Parchi Europei aderenti a Europarc Federation propongono ai visitatori attività speciali, dedicate agli spettacolari ecosistemi che arricchiscono l’Europa.
Riserva Forestale Alto Tirone: un percorso imperdibile nel cuore del Vesuvio nella Giornata Europea dei Parchi
Per la Giornata Europea dei Parchi, il Parco Nazionale del Vesuvio offre un’esperienza unica: una visita guidata gratuita (ma su prenotazione) su uno dei sentieri più belli del Vesuvio, la Riserva Forestale Alto Tirone. Riaperta soltanto recentemente, la Riserva custodisce una ricchissima biodiversità, con orchidee selvatiche, ginestre, poiane e falchi pellegrini. Sullo sfondo, il panorama mozzafiato con Capri ed Ischia.
“Un’occasione per vivere il Parco in modo autentico, conoscere più da vicino un ecosistema prezioso e riflettere sull’importanza della tutela e della conservazione del patrimonio naturale”, si legge sulla pagina del Parco.
Ingresso gratis per i 13 Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio
La Giornata Europea dei Parchi si inserisce nel quadro più ampio della Settimana Europea dei Parchi, dal 24 al 30 maggio. Sarà possibile durante questa settimana, per tutti i residenti dei 13 comuni alle falde del Vesuvio, (Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Terzigno, Torre del Greco e Trecase), visitare gratuitamente il cratere.
La Giornata Europea dei Parchi rappresenta una della tante iniziative che negli ultimi anni hanno interessato il Parco nazionale del Vesuvio, con una particolare attenzione sulla tutela della biodiversità vesuviana, unica la mondo. Vi abitano più di 79 specie protette, un numero insolitamente alto per la sua posizione. Il vulcano viene, infatti, considerato un’ “isola biogeografica”, poiché si trova immerso in un contesto fortemente urbano, in mezzo al quale è custodito un ricchissimo ecosistema da tutelare.