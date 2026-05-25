Ikea apre il primo maxi store nel Vesuviano: è l’unico “Plan & Order” della Campania

Ikea apre il primo punto vendita del Vesuviano, precisamente al centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata: la data di apertura è prevista per il 29 maggio 2026.

Al Maximall di Torre Annunziata apre Ikea: uno store innovativo

La celebre multinazionale svedese, specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e oggettistica, sbarca nel moderno polo commerciale torrese, situato in via Plinio 56. Il maxi store è situato al piano terra del centro e sarà inaugurato per la prima volta venerdì 29 maggio.

Non si tratta, tuttavia, del classico store Ikea ma di un innovativo punto vendita “Plan & Order”, ovvero pensato per la progettazione personalizzata dei propri ambienti domestici avvalendosi del supporto degli esperti consulenti del colosso svedese.

Il Plan & Order rappresenta, infatti, uno spazio ideale per poter pianificare soluzioni d’arredo su misura, tra rendering digitali e configurazioni personalizzate, per poi scegliere di farsi recapitare gli articoli scelti in punti di ritiro dedicati o direttamente a casa.

Si tratta del primo store Plan & Order della Campania, presente in Italia al momento soltanto in Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna e Calabria. Gli altri due store tradizionali della Campania si trovano, invece, ad Afragola e Salerno.

La storia di Ikea

Il nome Ikea è l’acronomo delle iniziali del suo fondatore Ingvar Kamprad e di Elmtaryd e Agunnaryd, la fattoria e il villaggio svedese di nascita. Venne inizialmente costituita nel 1943 come ditta di vendita per corrispondenza di articoli di uso quotidiano come penne, fiammiferi, orologi, bustine di semi e decorazioni.

Nel 1950 i mobili entrarono a far parte dell’assortimento dell’azienda e nello stesso anno venne realizzato il primo catalogo. Nel 1953 la sede venne trasferita in Svezia dove nel 1958 fu aperto il primo negozio, oggi sede del Museo Ikea. Seguirono le aperture del punto vendita di Oslo, in Norvegia (primo negozio fuori dalla Svezia) e Stoccolma. Il gran successo riscosso sancì definitivamente l’ingresso sul mercato in grande scala.

Oggi Ikea è presente in oltre 62 paesi, concentrando gran parte del suo fatturato in Europa ma anche oltre tra Stati Uniti d’America, Brasile, Canada, Emirati Arabi, Australia e Marocco.