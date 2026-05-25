Turris, è Aliperta il secondo colpo in arrivo: trattativa in stato avanzato

Domenico Aliperta e la Turris, una storia pronta a riaccendersi. Il centrocampista napoletano sarebbe infatti vicinissimo al ritorno in maglia corallina, in quella che rappresenterebbe una delle operazioni più significative per la rinascita del club di Torre del Greco.

Dopo l’ultima esperienza con la Nocerina, il regista classe 1990 potrebbe presto fare ritorno in una piazza che lo ha sempre considerato un leader tecnico e caratteriale. Aliperta ha già lasciato il segno con la Turris tra il 2018 e il 2020, collezionando prestazioni di livello e diventando uno dei punti di riferimento del gruppo corallino.

Il nuovo progetto corallino, che punta a riportare entusiasmo e stabilità dopo mesi difficili, avrebbe individuato proprio in Aliperta il profilo ideale da cui ripartire. Non solo qualità in mezzo al campo, ma soprattutto personalità, esperienza e capacità di gestione dello spogliatoio: caratteristiche considerate fondamentali per una squadra chiamata a costruire una nuova identità.

Nelle ultime stagioni il centrocampista ha confermato tutta la sua affidabilità tra Serie D e piazze importanti del Sud Italia, indossando anche le maglie di Messina, Cavese, Siracusa e Nocerina. Proprio in rossonero ha aggiunto ulteriore esperienza a un curriculum già di grande spessore per la categoria.

A Torre del Greco il suo nome continua ad essere associato ai ricordi più positivi dell’ultima Turris competitiva. Per questo motivo il possibile ritorno dell’ex mediano corallino viene accolto con entusiasmo da una tifoseria che chiede uomini affidabili, carismatici e profondamente legati alla piazza.

La sensazione è che la trattativa sia ormai in dirittura d’arrivo. E per la nuova Turris sarebbe un primo segnale forte: affidarsi a chi conosce ambiente, pressioni e ambizioni di una piazza che vuole tornare protagonista.