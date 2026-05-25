Arriva la Sagra del Casatiello: 3 giorni di stand, spettacoli e prodotti tipici a ingresso gratis

Dal 12 al 14 giugno 2026 a Sant’Arpino, in provincia di Caserta, torna la Sagra del Casatiello, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Sant’Arpino, giunto alla sua 32esima edizione, dedicato alla tipica prelibatezza campana. L’appuntamento è ancora una volta in Piazza Ten. Giuseppe Macrì con ingresso libero e gratuito.

Sagra del Casatiello 2026: 3 giorni di gusto a Sant’Arpino

Tra gli eventi estivi più attesi dell’anno, la Sagra del Casatiello torna ad accogliere cittadini e visitatori per celebrare gli antichi sapori della tradizionale cucina contadina. Tra gastronomia, artigianato e folklore locale, i partecipanti avranno la possibilità di degustare la specialità protagonista dell’evento: il casatiello.

La manifestazione nasce dalla volontà di far rivivere l’antichissima usanza degli atellani che, per festeggiare l’avvento della primavera e della Pasqua, si riunivano nello spazio antistante il complesso monasteriale di San Francesco di Paola, o nell’area attigua il romitorio di San Canione, dando il via ad una festosa scampagna. Per l’occasione, tra musica e balli popolari, consumavano il casatiello, prelibata pietanza della cucina contadina, oggi sintesi di valori e costumanze.

Sulla scia dell’antica festa, anche quest’anno alcuni dei più importanti panificatori locali si riuniranno in Piazza Macrì per deliziare i presenti con il tradizionale casatiello. Il tutto in un’atmosfera suggestiva allietata da spettacoli folkloristici e musica dal vivo, danze e tradizioni della cultura atellana.

Un vero e proprio percorso di gusto tra stand gastronomici dove poter assaggiare non solo il vero casatiello ma anche tante altre specialità locali. Non mancherà un’area dedicata ai prodotti tipici e all’artigianato locale. Sul posto sarà possibile prendere parte anche ad alcune visite culturali in programma alla scoperta del territorio.



