Concerti gratis al tramonto con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli: tra musica e aperitivi

Ha preso il via Musica al Tramonto 2026, la rassegna di concerti gratis dal panorama mozzafiato, organizzata dal Comune di Pimonte, che rappresenta uno degli eventi più attesi dell’estate, unendo bellezza, emozioni e valorizzazione del territorio.

Musica al tramonto: concerti gratis con panorama a Pimonte

Un calendario ricco di appuntamenti che fino al 9 agosto offrirà a cittadini e visitatori la possibilità di ammirare tramonti indimenticabili, godendo dello spettacolo del Golfo di Napoli e gustando un aperitivo in compagnia all’insegna della musica.

Un vero e proprio viaggio tra musica e natura che, settimana dopo settimana, accompagnerà residenti e visitatori tra le vette di Pimonte, ai piedi della suggestiva Croce del Monte Pendolo regalando momenti unici. Di seguito il calendario dei prossimi concerti in programma:

31 maggio Francesco Ruocco e Gigi Patierno, duo piano e sax/ flauto armonica;

6 giugno Gianluca Marino e Alfredo Intagliato, duo chitarra e sax;

13 giugno Eugenio Solla e Alfredo Iovine, duo piano e sax;

14 giugno Gianluca Rovinello, arpa;

20 giugno Francesco Ruocco, pianoforte;

28 giugno Elek3 Strings, trio d’archi;

4 luglio Emanuele Gentile e Giovanni Sanarico, duo piano e violoncello;

5 luglio Sossio Arciprete e Vincenzo Laudiero, duo chitarra e flauto;

12 luglio Eva Strings, trio d’archi;

18 luglio Catello Saggese e Giuseppe Alfano, duo piano e tromba;

26 luglio Antonio Onorato e Gianni D’Argenzio, duo chitarra e sax;

1 agosto Daniele Magnete e Antonio Mazza, duo piano e violino;

9 agosto Gianni Fusco, sax.

Sul posto, un piccolo chiosco offrirà la possibilità di poter acquistare aperitivi e snack, da gustare all’aperto, immersi nella natura, in attesa dello spettacolo musicale. A disposizione degli ospiti sedute rustiche in stile pic-nic, con basi in legno ricoperte da cuscini.

L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria al sito Pimonte Oasi Verde, vista la disponibilità limitata di posti. Per raggiungere la location, dominata dalla Croce del Monte Pendolo, è possibile percorrere a piedi il sentiero oppure salire a bordo della navetta disponibile in Piazza Roma.