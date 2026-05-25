Sono napoletani i campioni d’Italia di Robotica: vincono i campionati battendo tutti

Una scuola napoletana si è posizionata al primo posto della finale nazionale dei Campionati di Robotica 2026, che si è svolta a Cattolica. Si tratta dell’Istituto Tecnico Industriale A. Righi di Fuorigrotta che questa mattina è stato premiato dal Comune di Napoli.

Scuola napoletana vince i Campionati di Robotica 2026

Il sindaco e l’assessora alle Politiche Giovanili, Sociali e al Lavoro, hanno accolto nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, gli 8 studenti e studentesse dell’Istituto Righi che si sono qualificati come campioni d’Italia di robotica.

La scuola napoletana ha conquistato il primo posto assoluto sbaragliando la concorrenza di istituti provenienti da tutta Italia. Il progetto vincitore è “RighiLab”, un’applicazione rivoluzionaria capace di convertire video, dispense e appunti in veri e propri giochi educativi. A guidare gli studenti nel percorso di apprendimento è un robot interattivo, trasformando lo studio in un’esperienza dinamica, coinvolgente e accessibile a tutti, secondo la filosofia dell’imparare giocando.

Nel corso della cerimonia, l’Istituto ha mostrato il funzionamento dell’applicazione, evidenziandone le potenzialità come sussidio didattico per le scuole di ogni ordine e grado. Ai ragazzi sono stati consegnati gli attestati di benemerenza della città da parte del Sindaco, Gaetano Manfredi, alla presenza dell’Assessora alle Politiche Sociali, Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani.

“Il trionfo delle studentesse e degli studenti dell’ITI Righi è l’ennesima dimostrazione di come Napoli sia una straordinaria fucina di talenti e di innovazione tecnologica. Questi ragazzi non hanno solo vinto una competizione nazionale, ma hanno sviluppato uno strumento concreto, RighiLab, che risponde a una delle sfide più grandi della didattica moderna: rendere l’apprendimento inclusivo, stimolante e al passo con i tempi. La robotica e l’intelligenza artificiale devono essere al servizio della comunità, e vedere che sono proprio i nostri giovani a tracciare questa strada ci riempie di orgoglio. A loro va il plauso e il sostegno di tutta la città” – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi.

“Siamo profondamente orgogliosi di questi ragazzi e delle loro professoresse, che hanno saputo esprimere il volto migliore della nostra città: quello dell’ingegno, della creatività e delle competenze tecnologiche avanzate. Trionfare in una competizione che vedeva schierate le scuole di tutta Italia è un risultato straordinario. Premiare oggi questi 8 ragazzi è un segnale forte per tutto il nostro territorio. Con il progetto “RighiLab” hanno dimostrato come la tecnologia, se unita alla creatività e alla passione, possa abbattere le barriere dell’apprendimento, incarnando perfettamente il principio dell’imparare giocando. Come Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro, il nostro obiettivo è supportare percorsi come questo, capaci di valorizzare le competenze STEM e di trasformare l’ingegno scolastico in competenze spendibili per il futuro professionale dei nostri giovani. Questi studenti sono il volto della Napoli che guarda al futuro con competenza e determinazione” – ha concluso l’assessora Chiara Marciani.