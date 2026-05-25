Dopo Sanremo e l’Eurovision Sal Da Vinci torna nel Napoletano per incontrare i fan: dove

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci è pronto a incontrare tutti i suoi fan: sabato 30 maggio 2026, dalle ore 17:00, sarà al centro commerciale Maximall Pompeii, di Torre Annunziata, in Piazza Maximall.

Sal Da Vinci incontra i fan: tappa al Maximall Pompeii

Con la vittoria a Sanremo e la conquista della Top 5 all’Eurovision, Sal Da Vinci ha rappresentato l’Italia portando sul palco internazionale tutta l’energia e la passione della musica napoletana contemporanea. Il cantante, ormai amato in tutta Italia e non solo, torna ad incontrare i suoi fan in occasione dell’uscita del nuovo album Per Sempre Sì.

L’appuntamento è fissato per il 30 maggio alle ore 17:00 presso il Maximall Pompeii, che ospiterà l’attesissimo firmacopie dell’artista. Il nuovo cd, in uscita il 29 maggio, è già disponibile in pre-order presso lo store official di Geolier. Presentando lo scontrino del preacquisto all’infopoint del centro sarà possibile ritirare il pass dedicato per accedere al firmacopie. Il cd da autografare verrà consegnato direttamente il giorno dell’evento sotto al palco.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra Golden Boys e il Maximall Pompeii che, dopo il grande successo del firmacopie di Geolier e l’apertura dello store official dell’artista all’interno del centro, continua a portare al pubblico eventi esclusivi con protagonisti assoluti della scena musicale italiana.

“Per il Maximall Pompeii è motivo di grande orgoglio ospitare artisti di livello internazionale come Geolier e Sal Da Vinci. Vogliamo offrire al nostro pubblico esperienze uniche, capaci di unire musica, emozioni e intrattenimento di qualità. Il firmacopie di Sal Da Vinci rappresenta un evento speciale che conferma il ruolo del Maximall Pompeii come punto di riferimento per i grandi eventi e per la cultura pop contemporanea” – dichiara il management del centro.

Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per migliaia di fan pronti ad abbracciare uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, protagonista di una stagione straordinaria e simbolo della musica napoletana che continua a emozionare il mondo.