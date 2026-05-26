M&M Prodotti da Forno, la bontà delle cose fatte a mano apre sotto casa

Non chiamatela panetteria: c’è il profumo del pane appena sfornato, il calore della bottega di quartiere e la storia di due ragazzi partiti da zero dietro la nuova avventura di M&M Prodotti da Forno, l’attività inaugurata domenica 17 maggio in Via Venezia 14.

A guidarla sono Michele Carnale e Michele Aromino, due amici e soci che da anni lavorano nel mondo dei prodotti da forno e che oggi raccolgono il frutto di sacrifici, esperienza e passione artigianale.

Da piccoli sacrifici a un laboratorio artigianale apprezzato da tutti

Settimane di lavoro prima di alzare il sipario sulla nuova tappa del loro percorso imprenditoriale, circondati dall’abbraccio di tutto il quartiere. Ma il vero percorso è cominciato decenni or sono: “Questo lavoro è iniziato quando eravamo davvero piccoli”, raccontano.

La storia di M&M, infatti, nasce molti anni fa, quando entrambi iniziano a lavorare giovanissimi. Michele Carnale racconta di aver iniziato quasi da bambino, entrando nel mondo delle pizzerie grazie ad alcuni amici, fino ad arrivare al mestiere del panettiere. Michele Aromino, invece, lavora nel settore da quando aveva appena 15 anni.

“Abbiamo fatto tanti sacrifici e oggi finalmente abbiamo il nostro punto vendita”. Per cinque anni, infatti, i loro prodotti sono stati già conosciuti e apprezzati dal pubblico, venduti sui banchi di altri negozi e attività del territorio.

Questa distribuzione non cesserà ma, spiegano Michele e Michele, alcuni prodotti saranno “esclusivi” nel loro punto vendita.

Un percorso silenzioso ma concreto, fatto di lavoro quotidiano, che oggi culmina con l’apertura della loro attività a contatto diretto con il pubblico.

Non solo panificio: un luogo che richiama la salumeria di quartiere

M&M non vuole essere il classico panificio. L’idea dei due soci è quella di creare un punto di riferimento familiare, accogliente e genuino, dove trovare prodotti artigianali fatti a mano ma anche tutto il calore della storica salumeria di quartiere.

Accanto ai prodotti da forno, infatti, i clienti potranno trovare anche un angolo salumeria con pasta, olio, sughi e prodotti selezionati, nato proprio dalle richieste dei residenti della zona.

Un punto per la spesa quotidiana nel centro cittadino, a due passi dalle scuole “Don Bosco”, “D’Assisi” e dal liceo classico “De Bottis”. Nel crocevia di un quartiere popolato e “popolare”, tra piazza Luigi Palomba e via XX Settembre.

Pizzette, parigine, freselle e prodotti unici: “Tutto parte dalle materie prime”

Tra le specialità già amatissime ci sono le pizzette, le parigine, i panini farciti, la pizza focaccia, le piadine e tanti prodotti pronti preparati artigianalmente ogni giorno. Tutto già pronto nella vetrina, direttamente dai loro forni: uno “sfizio”, una merenda o una pausa pranzo fatta con i prodotti di una volta.

Grande attenzione anche alle proposte più particolari come le freselle di segale e cereali, le gallette artigianali, gli stick ai cereali, le sfoglie alle alghe e le fette biscottate bicolori create direttamente nel laboratorio M&M.

Il punto forte resta la qualità delle materie prime: “Nei nostri biscotti, ad esempio, utilizziamo solo olio d’oliva. Non troverete palma, girasole o altro. È una cosa a cui teniamo tantissimo e che per noi fa davvero la differenza. Anche sulla farina, la nostra scelta ricade su prodotti di altissima qualità. È questo che ci ha permesso di farci strada, di farci apprezzare e non smetteremo mai di farlo”.

Un’attività giovane costruita sulla gentilezza

Dietro il bancone ci sarà anche una squadra tutta giovane, con ragazze e ragazzi pronti ad accogliere i clienti con sorriso e disponibilità.

L’obiettivo di Michele Carnale e Michele Aromino è semplice ma ambizioso: continuare a migliorare ogni giorno, mantenendo la genuinità dei prodotti e il rapporto umano con le persone.

Un’attività nata dal lavoro vero, dalla gavetta e dall’amore per il mestiere, che oggi porta a Via Venezia un nuovo spazio fatto di profumi autentici, cordialità e sapori artigianali.

M&M Prodotti da Forno, dove si trova e contatti

Il punto vendita di Michele Aromino e Michele Carnale si trova in via Venezia 14 a Torre del Greco (NA).

Tel. 377 5990112

Sito web: www.mmprodottidaforno.com