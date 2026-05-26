Senza patente, si spaccia per il fratello al posto di blocco: arrestato a Torre del Greco

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Torre del Greco per falsa attestazione a pubblico ufficiale: si sarebbe spacciato per il fratello al posto di blocco per evitare guai, essendo sprovvisto di patente.

Dati del fratello al posto di blocco: arrestato a Torre del Greco

I militari della sezione radiomobile di Torre del Greco, durante il posto di controllo, avrebbero imposto l’alt all’uomo, alla guida di un’auto. Poco prima, tuttavia, al 46enne era stata revocata la patente, dunque avrebbe deciso di raggirare il problema non fornendo i suoi dati personali ai carabinieri.

In prima battuta avrebbe detto ai militari di aver dimenticato i documenti in casa per poi fornire nome, cognome e data di nascita di un’altra persona, ovvero suo fratello. I carabinieri avrebbero subito compreso il trucco, risalendo poi facilmente alla sua identità.

Il 46enne è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di falsa attestazione a pubblico ufficiale.