Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Senza patente, si spaccia per il fratello al posto di blocco: arrestato a Torre del Greco

Mag 26, 2026 - Veronica Ronza

Controlli dei carabinieri

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Torre del Greco per falsa attestazione a pubblico ufficiale: si sarebbe spacciato per il fratello al posto di blocco per evitare guai, essendo sprovvisto di patente.

Dati del fratello al posto di blocco: arrestato a Torre del Greco

I militari della sezione radiomobile di Torre del Greco, durante il posto di controllo, avrebbero imposto l’alt all’uomo, alla guida di un’auto. Poco prima, tuttavia, al 46enne era stata revocata la patente, dunque avrebbe deciso di raggirare il problema non fornendo i suoi dati personali ai carabinieri.

In prima battuta avrebbe detto ai militari di aver dimenticato i documenti in casa per poi fornire nome, cognome e data di nascita di un’altra persona, ovvero suo fratello. I carabinieri avrebbero subito compreso il trucco, risalendo poi facilmente alla sua identità.

Il 46enne è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Tag
arresti
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre