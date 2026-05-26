I nomi dei consiglieri comunali eletti alle elezioni comunali 2026 a Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano. Una chiamata al voto che, nella fascia costiera vesuviana, ha riservato poche sorprese per quanto riguarda la scelta del sindaco: il blocco trainato dal PD conferma la propria leadership, con la vittoria di Antonietta Garzia ad Ercolano, Claudio Teodonno a Portici e Michele Carbone a San Giorgio Cremano.

I consiglieri comunali eletti a Ercolano

Ad Ercolano, Antonietta Garzia è stata eletto sindaco con il 68,63% delle preferenze. La sua coalizione si è aggiudicata 20 seggi. Alle sue spalle Piero Sabbarese raccoglie il 19,63 delle preferenze, conquistando un seggio per la coalizione ed uno per sé stesso in qualità di candidato sindaco non eletto. Un seggio anche per Luigi Fiengo e Luciano Schifone, entrambi in qualità di candidati sindaco non eletti. Resta fuori dal consiglio l’ultimo candidato sindaco, Nicola Abete, che non è riuscito a superare la soglia di sbarramento.

La lista del PD raccoglie 9 seggi: entrano in consiglio comunale Pasquale Vitiello, Assia Riccio, Marco Cozzolino, Carmela Saulino, Maurizio Oliviero, Pina Liberti, Nancy Scognamiglio, Naomi Iodice, Anna Giuliano. Per Casa Riformista, partito dell’ex primo cittadino Ciro Buonajuto, i seggi sono 4: Maria Grazia Prillo, Luigi Simeone, Mariarca Cascone, Andrea Formicola.

Avanti – PSI – Nuovo CDU conquista 2 seggi con Nello Cozzolino e Rossella D’Agostino. Due seggi anche per Progetto Civico Italia con Elisa Spina e Simone Tarallo. Un seggio lo conquista anche PER, con Mimmo De Vito, così come il Movimento 5 Stelle con Peppe Nocerino e Si Riparte Da Herculaneum con Raffaele Petruolo.

All’opposizione soltanto Ercolano in Azione si aggiudica un seggio con Ciro Santoro, candidato che ha appoggiato Piero Sabbarese anch’egli in Consiglio Comunale. Come detto precedentemente, entrano in consiglio anche i candidati sindaco non eletti Luigi Fiengo e Luciano Schifone.

I consiglieri comunali eletti a Portici

È più variegata la composizione del consiglio comunale a Portici, dove Claudio Teodonno è stato eletto sindaco con il 59,46% delle preferenze. La sua coalizione conquista 16 seggi. Al Partito Democratico ne spettano 5 con Florinda Verde, Pietro Cuomo, Maurizio Minichino, Antonio Bibiano e Melania Capasso. Vanno 3 seggi a Portici nel Cuore, con Ciro De Martino, Emiliano Calise, Enrico Grandi.

Due seggi alla lista Il Cittadino, che riesce a far eleggere Luca manzo e Dario Formicola. Stessa assegnazione per A Testa Alta e Portici Libera che eleggono da una parte Riccardo Fernandes e Roberta Pagano, dall’altra Luigi Scognamiglio e Flavia Gaudino. Un seggio a testa per Progetto Portici – Avanti – PSI e PER con Gianluca Viscardi e Luigi Ciliberti.

All’opposizione, la coalizione di Fernando Farroni (36, 19%) conquista 7 seggi oltre a quello da candidato sindaco non eletto. Due seggi per Casa Riformista con Davide Borrelli e Martina Albo, un seggio per la lista Fernando Farroni Sindaco con Vincenzo Ruffino, così come per il Movimento 5 Stelle che elegge Domenico Avolio.

Un seggio anche per Attivamente con Marco D’Avino, Noi di Centro con Claudio Perasole e Su’ Portici 2026 con Francesco Di Paola. Anche in questa tornata elettorale resta completamente fuori il centro destra.

I consiglieri comunali eletti a San Giorgio a Cremano

A San Giorgio a Cremano ben 23 seggi vanno alla coalizione del sindaco eletto Michele Carbone (87,67%), uno solo all’opposizione che riesce a far entrare in Consiglio Comunale soltanto Patrizia Nola, candidato sindaco non eletto del Movimento 5 Stelle (5,92%).

Il Partito Democratico raccoglie 9 seggi: Ciro Di Giacomo, Ciro Russo, Luigi Cozzolino, Raffaella Iuliano, Pietro De Martino, Nunzia Masi, Cira Cozzuto, Gilda Facciolla, Mario Baggio. Progetto San Giorgio elegge 4 consiglieri: Antonio Esposito, Maria Tarallo, Carmela Punzo, Maurizio Nasto.

Conquistano invece due seggi Ora con Marco De Vito e Chiara Punzo, A Testa Alta con Carlo Lembo e Ginevra Palmentieri, Civici e Progressisti con Mariacristina Romano e Giuseppe Borrelli.

Casa Riformista conquista un seggio con Antonio Emozione, così come Alleanza Verdi e Sinistra – Cento Passi con Alessandro Cilento. Un seggio anche per PER e Quartiere Mio con, rispettivamente, Giovanni Caiazzo e Peppe Farina.