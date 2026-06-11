Arriva l’estate: a Napoli un viaggio immersivo tra cielo e stelle nella notte lunga dell’anno

C’è un momento speciale dell’anno in cui il giorno ruba quasi interamente la scena alla notte, regalando il tramonto più lungo e dorato di sempre: è la magia del solstizio d’estate che quest’anno, a Napoli, sarà celebrato con un viaggio sensoriale originale e innovativo che animerà Citta della Scienza nella serata di sabato 20 giugno 2026.

Solstizio d’estate 2026, l’evento immersivo a Città della Scienza

Il Planetario di Città della Scienza spalanca le sue porte per una speciale edizione estiva di “Appuntamento in Via Lattea”, un evento pensato per chi ha voglia di stupirsi e lasciarsi trasportare in un viaggio dove la passione della scienza incontra la pura emozione dell’arte.

Si tratta di una vera e propria esperienza multisensoriale nata per incuriosire e far battere il cuore a chiunque ami lo spazio, il cosmo e la bellezza dell’Universo. Il pubblico sarà accompagnato presso la grandiosa cupola del Planetario dove sarà circondato da una proiezione totalmente immersiva della volta celeste.

Il cielo stellato si trasformerà in un palcoscenico cosmico grazie alla musica dal vivo della Compagnia del

Canto Libero. Le note dialogheranno in tempo reale con le immagini astronomiche, traducendo l’energia del Sole e il movimento silenzioso dei pianeti in una melodia vibrante. Sarà un modo empatico e suggestivo per esplorare i misteri della luce infinita e la danza dell’asse terrestre, viaggiando con la mente, sospesi tra la scienza d’avanguardia e l’incanto del suono.

La serata proseguirà all’aperto, ammirando la meraviglia della notte napoletana. Sarà possibile, infatti, utilizzare i telescopi per osservare il cielo e le stelle, guidati dall’esperienza e dalla passione dell’Unione Astrofili Napoletani.

Per rendere l’atmosfera ancora più piacevole e rilassata, la Piazza della Musica ospiterà un aperitivo

curato da Mosaiko, accompagnato da una selezione di lounge music ideale per chiacchierare, condividere le emozioni della serata e godersi l’inizio dell’estate sotto le stelle.

L’evento è suddiviso in due fasce orarie: si può scegliere di far parte del Gruppo Andromeda, (20:30-22:30) oppure del Gruppo Betelgeuse (22:00-24:00). I posti sono limitati, l’accesso è consentito solo con prevendita. Per ulteriori informazioni è possibile contattare al numero 081.7352222 o consultare il sito di Città della Scienza.