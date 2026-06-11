Meraviglia a Napoli, la nuova spiaggia di Mergellina gratis per tutti: bagni, docce e pulizia

Le spiagge libere di Napoli diventano sempre più accessibili ed efficienti: dopo la rinascita dell’arenile della Rotonda Diaz e non solo, anche la spiaggia pubblica di Largo Sermoneta, a Mergellina, si è resa protagonista di una importante opera di riqualificazione.

Meraviglia a Napoli: rinasce la spiaggia libera gratis di Mergellina

Per anni, chilometri di costa balneabile sono stati numericamente insufficienti e spesso carenti dei servizi minimi essenziali, costringendo i cittadini a fare i conti con disagi strutturali o a recarsi altrove. Negli ultimi tempi, tuttavia, si registrano significativi cambiamenti sul fronte della fruizione delle spiagge libere e molti litorali pubblici della città hanno riconquistato la meritata dignità.

L’ultimo importante tassello di questo percorso di civiltà riguarda la spiaggia libera di Largo Sermoneta, a Mergellina, completamente rinnovata e attrezzata grazie ad un intervento mirato del Comune di Napoli. In concreto, l’area è stata dotata di bagni chimici (inclusi quelli per persone disabili), docce, una rete ramificata di passerelle per l’accessibilità universale e nuovi cestini per la raccolta differenziata.

Ad effettuare il sopralluogo sul posto, diffondendo alcuni scatti del nuovo arenile, è stato il consigliere di Europa Verde alla Municipalità I Lorenzo Pascucci che ha commentato: “Ho trovato una spiaggia in perfette condizioni. La nuova passerella ad alta accessibilità installata dal Comune di Napoli permette finalmente di spostarsi dall’area delle docce fino alla battigia senza alcun tipo di ostacolo, garantendo a chiunque il diritto di godersi il nostro mare”.

“Mi sento di rivolgere un sincero plauso all’assessorato alle Infrastrutture e al Mare, all’assessorato alle Politiche di Inclusione e Sociali e al servizio Tutela del Mare per lo straordinario lavoro che stanno portando avanti qui a Largo Sermoneta. I bagni e l’arenile sono puliti, e gli stessi bagnanti mi hanno confermato che il servizio di pulizia da parte di ASIA è costante, puntuale e regolare ogni giorno”.